Dopo mesi turbolenti legati sia a questioni legali sia sentimentali – separazione da Fedez – Chiara Ferragni questa volta sembra davvero aver ritrovato il sorriso. Non ci sono più dubbi sul flirt con Giovanni Tronchetti Provera; negli ultimi giorni i rumor si sono intensificati e, stando agli scatti pubblicati dal settimanale Chi, la tenerezza tra i due sembra evidente. Immagini che mostrano entrambi sorridenti, complici, il tutto impreziosito da un tenero bacio che di fatto ufficializza la liaison.

Proprio il magazine sottolinea: “Procede a gonfie vele e a ritmi serrati la relazione fra l’influencer e il manager”. Chiara Ferragni e il fidanzato Giovanni Tronchetti Provera si godono una tenera gita a Sankt Moritz – come raccontato dagli scatti pubblicati dal settimanale Chi – condita da pranzi, tenerezze e primi bagliori di un amore che sembra travolgente per entrambi.

Stando a quanto racconta il settimanale, la conoscenza tra Chiara Ferragni e il nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera non è cosa recente: già per questioni professionali avrebbero infatti avuto modo di conoscersi e, per di più, i figli avuti dalle precedenti relazioni pare frequentino la stessa scuola. Dunque, un terreno già propizio per la nascita della liaison forse partita nel mese di settembre, settimane dopo la rottura con Silvio Campara con il quale Chiara Ferragni ha avuto una frequentazione nel corso di questa estate.

Ma chi è Giovanni Tronchetti Provera, nuovo fidanzato di Chiara Ferragni? Parliamo di una delle personalità più influenti nel settore imprenditoriale non solo italiano, originario di una famiglia altrettanto di spicco: è infatti figlio di Tronchetti Provera e di Cecilia Pirelli. Lui, in termini di carriera – come racconta Chi – Executive vice president sustainability new mobility and motorsport di Pirelli e, stando alle stime, sarebbe tra i manager più pagati d’Italia.