CHIARA FERRAGNI E FEDEZ, FIRMATO ACCORDO SEPARAZIONE

Ferragnez addio: Chiara Ferragni e Fedez hanno trovato l’accordo per la separazione. Lo ha annunciato i legali dell’ormai ex coppia in un comunicato congiunto in cui precisano che “dopo lunghe trattative” l’influencer e il rapper “stanno firmando l’accordo” per il quale contestualmente scatta anche il divorzio. Nella nota, gli avvocati Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci per Fedez e Daniela Missaglia per Chiara Ferragni, aggiungono che l’intesa verrà depositata a breve, quindi il tribunale di Milano procederà con l’omologazione e dopo sei mesi ci sarà il divorzio, “facendo cadere il sipario sulle vicende di una delle coppie più amate e chiacchierate degli ultimi anni“.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, prime foto "di coppia"/ Pizzicati insieme tra selfie e sorrisi

Non sono riportati dettagli sugli accordi di natura economica che sono stati raggiunti, ma sui figli: Leone e Vittoria, infatti, trascorreranno con i genitori “indicativamente gli stessi periodi“, quindi i loro genitori garantiranno il mantenimento quando li avranno con loro, ma il padre si occuperà anche del pagamento diretto e totale delle rette scolastiche, delle spese mediche e di quelle per le attività sportive che svolgono i figli, proprio come aveva richiesto.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera,prime grane / La famiglia non gradisce, c'è una data importante

INTESA ANCHE SULL’UTILIZZO DEI SOCIAL

Niente assegno di mantenimento per i figli a Chiara Ferragni, che pare avesse inizialmente chiesto circa 20mila euro. In sede di accordo, spiega il Corriere della Sera, è stato fatto un ragionamento in base al quale tale contributo non è necessario, potendo l’influencer provvedere ai figli senza ricevere contributi dall’ex marito. Inoltre, era pure una richiesta che strideva con l’immagine di donna indipendente che la stessa imprenditrice digitale aveva mostrato. Quindi, prevale la linea di Fedez, che non voleva provvedere all’assegno in virtù del patrimonio milionario dell’ex moglie.

Chiara Ferragni festeggia mamma Marina Di Guardo, spunta nuovo "fidanzato" Giovanni Tronchetti Provera?/ Rumo

Ma il rapper si occuperà delle altre spese: ad esempio, la scuola privata di Milano che frequentano Leone e Vittoria hanno rette che possono anche andar oltre i 20mila euro l’anno. L’accordo riguarda anche i social, cioè l’esposizione dei bambini. Il quotidiano a tal proposito fa sapere che l’intesa prevede che mamma e papà debbano chiedersi reciprocamente il permesso per pubblicare foto e video dei figli.