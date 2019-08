Chiara Ferragni “è pazzesco!”/ Dopo due anni si trova nella stanza d’albergo dove…

Chiara Ferragni e Fedez hanno terminato le vacanze. L’imprenditrice digitale è tornata al lavoro e per l’occasione ha anche alloggiato nella camera d’albergo dove con Fedez hanno dato l’annuncio ai follower dell’arrivo del piccolo Leone. Dopo avere trascorso circa un mese ad Ibiza, la coppia è tornata a Milano e lei è dovuta subito ripartire. “Oggi è il mio ultimo giorno di ferie e c’è sempre quella sensazione agrodolce che mi tiene compagnia: sono super entusiasta di tornare al lavoro e per la premiere di Chiara Ferragni Unposted, ma anche triste quando qualcosa di straordinario come il tempo passato insieme alle persone che amo volge al termine. Ho pensato quindi alle scorse estati e alla donna che sono diventata oggi”, ha scritto Chiara in un suo post condiviso su Instagram. Proprio la Ferragni infatti, ha ripreso a viaggiare in giro per il mondo per presentare il suo documentario. Con l’arrivo dell’autunno tra circa un mese, la vita di tutti i giorni ha spinto l’imprenditrice digitale ad una serie di riflessioni.

Chiara Ferragni, alloggia nella stanza d’albergo dove ha rivelato di essere incinta di Leone

Chiara Ferragni ha anche ricordato le estati passate, dal 2016 fino al 2019, ripercorrendo i mutamenti e le trasformazioni nella sua vita. Il periodo più difficile? L’estate del 2016 quando, dopo aver detto addio a Riccardo Pozzoli e aveva anche archiviato la relazione con il fotografo Andrew Arthur, tornando single. “L’estate 2016 è stata una delle più difficili e allo stesso tempo più felice della mia vita – ha ricordato Chiara -. Ero single e con il cuore spezzato, sono ripartita da me stessa e dai miei amici e ho programmato un mese di viaggio negli Hamptons, a Cuba, a Tulum e alle Hawaii. Per la prima volta nella mia vita ho imparato che potevo davvero essere felice da solo, senza il bisogno di nessun altro. Ero sollevato e così eccitata per la vita e per quello che sarebbe potuto succedere”. Poi l’incontro con Fedez e l’estate del 2017 dove ha scoperto di essere incita del piccolo Leone. In queste ore, anche il ritorno nella camera d’albergo dove la magia di diventare madre aveva avuto inizio. “Mi sento più benedetta di quanto abbia mai provato e quindi in pace con me stessa – ha spiegato ai follower di Instagram -: non sono perfetta, non lo sarò mai, ma mirerò sempre ad essere la migliore Chiara che posso essere”.

