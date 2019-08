Chiara Ferragni, haters contro le sorelle/ Moglie di Fedez: “Peggio che insultare me“

Dopo gli insulti al piccolo Leone, Chiara Ferragni e Fedez devono difendersi anche dagli attacchi alle sorelle dell’influencer. L’ondata di odia sui social non si placa e non risparmia nessuno. Vi abbiamo parlato di quella che ha travolto anche la memoria di Nadia Toffa, ora invece vi raccontiamo delle offese che alcuni utenti hanno rivolto alle sorelle di Chiara Ferragni per il loro aspetto fisico. Uno in particolare ha definito Francesca e Valentina “tozze e cicce”. Il commento è comparso sotto il post pubblicato dalla moglie del rapper, che su Instagram ha condiviso una foto in cui è ritratta appunto con le sorelle. “Sono difettose dalla testa ai piedi, difficile trovare un lato positivo. Chiara è la migliore, avendo avuto anche un bimbo”. Questo il commento di un altro utente. Allora Chiara Ferragni è intervenuta e ha replicato in maniera comprensibilmente dura: “Insultare le mie sorelle è peggio che insultare me”.

CHIARA FERRAGNI, HATERS CONTRO LE SORELLE

“Per lo meno non siamo acide come te”, ha risposto poi Chiara Ferragni a chi definiva “difettose” le sue sorelle. Le dirette interessate non sono intervenute, ma hanno preferito lasciare tanti cuoricini sotto al post dell’influencer. Mamma Ferragni, cioè Marina Di Guardo, invece ha scritto: “Le mie bamboline bellissime”. Nelle ultime ore, inoltre, Chiara Ferragni ha lasciato diversi “like” ai post di Fedez contro coloro che hanno offeso il figlio Leone. Del resto l’influencer è da tempo protagonista di una battaglia contro gli odiatori del web, i cosiddetti haters, che non sembrano avere nessun riguardo neppure per un bambino. L’episodio si è concluso con un messaggio privato all’ex giudice di X Factor, ma l’ignoranza sui social è una marea difficile da arginare. Nonostante ciò Chiara Ferragni non perde occasione per replicare a modo agli haters, facendosi apprezzare ancor di più dai suoi fan.

Visualizza questo post su Instagram Sisterhood @fraferragni @valentinaferragni 💘 #FerragniSisters Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 18 Ago 2019 alle ore 2:34 PDT





