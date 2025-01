Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Dopo aver trascorso il Natale e il Capodanno sulla neve insieme alla famiglia e ai figli dell’influencer, la coppia è tornata a Milano. Nel frattempo, Leone e Vittoria sono volati a Saint Barth per raggiungere il loro papà, Fedez, che ha passato lì le festività. Rientrati a casa, Chiara e Giovanni hanno subito approfittato di questo periodo da soli, andando a vedere il concerto di Max Pezzali al Forum di Assago, dove il cantante sta tenendo una serie di show tutti sold-out, attirando moltissimi vip, compresa la Ferragni.

Chiara Ferragni, le prime tenere foto di Tronchetti Provera con Leone e Vittoria/ Come reagirà Fedez?

Chiara, naturalmente, non era sola, bensì al suo fianco c’era proprio Giovanni. Nonostante la Ferragni non abbia ancora ufficializzato la relazione sui social, la coppia ormai non si nasconde più. E la prima foto social insieme è arrivata grazie a un’insospettabile “paparazzo”: Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali. Debora, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti dal backstage del concerto in compagnia di diversi personaggi famosi, tra cui proprio Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera.

Scaletta concerto Max Pezzali a Milano, 7 gennaio 2025/ Da ‘S’inkazza’ a ‘Con un deca’

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera non si nascondono più: la romantica dedica

Nel post di Debora Pelamatti, tra una foto con Eros Ramazzotti e una con Costanza Caracciolo, è spuntato anche uno scatto di lei e e il marito abbracciati e sorridenti accanto a Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. La coppia non si nasconde più e sembra felice di vivere il proprio amore alla luce del sole. Ma non è tutto. Durante il concerto, Chiara ha condiviso una serie di video sulle sue storie Instagram, tra cui uno in cui Pezzali canta il celebre brano degli 883 “Nient’altro che noi”. Come didascalia al video, l’influencer ha aggiunto il titolo della canzone accompagnato da un cuore rosso, un gesto che è parso a tanti una romantica dedica al suo nuovo fidanzato, che nel frattempo era al suo fianco.

Chiara Ferragni è incinta del primo figlio col fidanzato Giovanni Tronchetti Provera?/ “Vista in clinica…”

A questo punto, sembra solo questione di tempo prima che Chiara ufficializzi la sua relazione con Tronchetti Provera anche sul suo profilo Instagram. Accanto all’imprenditore, la Ferragni sembra aver ritrovato la serenità che le mancava da tempo, come ha lasciato intendere in diversi post e video su TikTok. Fedez è ormai un capitolo chiuso, tanto che Chiara si riferisce a lui semplicemente come “ex” o “il padre dei miei figli”. D’altro canto, il rapper non ha rinunciato a lanciare qualche frecciatina al nuovo compagno dell’ex moglie, non apparendo del tutto indifferente.