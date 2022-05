Chiara Ferragni, è virale la gaffe/ Svelato il nome del nipote

Chiara Ferragni organizza il baby shower per la sorella Francesca Ferragni: il motivo

Dopo essere stata al centro dell’attenzione mediatica per la sua vicinanza al marito Fedez -in seguito all’intervento che il rapper a subito per l’asportazione di un tumore raro, Chiara Ferragni torna a far parlare di sé . Il motivo? In queste ore è virale in rete la notizia del baby shower, ovvero l’evento tenutosi in casa Ferragni, di annuncio della nuova cicogna in arrivo per una delle sorelle Ferragni, ovvero Francesca.

A dare vita all’evento, la cui tradizione ha rigorosamente origine negli USA, sono state le sorelle della futura mamma, Chiara e Valentina Ferragni. Francesca Ferragni del tutto ignara dell’organizzazione dell’evento, si è è presentata all’Agriturismo Cascina Resta alle porte di Milano ed è rimasta sorpresa dal fatto che ad attenderla ci fosse uno stuolo di persone care a festeggiarla.

Qualcosa va storto con Chiara Ferragni al baby shower

Tuttavia, Chiara Ferragni, organizzatrice del baby shower più virale del momento, è riuscita nell’impresa di rovinare la suspance sul nome del nascituro. In un commosso discorso avviato all’evento dedicato alla sorella maggiore Francesca, dove la influencer cremonese è apparsa visibilmente commossa, Chiara si è sostituita ai futuri genitori in un annuncio inaspettato del sesso e il nome del futuro neonato: “Auguro a te e Riky di godervi ogni momento fino in fondo perché quando Edo sarà con voi la vita avrà un sapore e un significato”.

La scena commovente e al cardiopalmo è stata condivisa dalla stessa “guastafeste”, Chiara Ferragni, via Instagram, social dove le Ferragni sisters vantano un notevole seguito. Insomma, il nome scelto da Francesca Ferragni e il compagno Riccardo Nicoletti, attualmente Responsabile organizzativo di LPS Electronics, a quanto pare è Edo, diminutivo di Edoardo. E’ in arrivo quindi un cuginetto per i figli di Chiara Ferragni e Fedez, Leone e Vittoria e chissà che Edo non possa inseguire le orme dei cuginetti vip, diventando social sin dalla tenera età.











