Chiara Ferragni, foto con Vittoria e mamma Marina/ Selvaggia Lucarelli: “Adulti che usano i figli…”

Chiara Ferragni, il ritorno sui social con mamma e figlia

Dopo un silenzio durato giorni in seguito al caso Balocco, Chiara Ferragni è apparsa nuovamente sui social la notte di Capodanno nelle storie pubblicate su Instagram dal marito Fedez. Successivamente, ha rotto il silenzio con un messaggio con cui ha voluto ringraziare tutte le persone che le hanno dimostrato affetto e supporto. A piccoli passi e in punta di piedi, l’imprenditrice digitale sta lentamente riprendendo la sua attività social. Nessuna storia parlata, ma una serie di foto in cui si mostra insieme alla figlia Vittoria e alla madre Marina Di Guardo.

Insieme alla figlia e alla madre, la Ferragni si mostra serena mentre trascorre del tempo con loro. “Insieme”, scrive semplicemente la Ferragni che sta mantenendo un basso profilo. La foto, tuttavia, ha catturato l’attenzione di Selvaggia Lucarelli.

Le parole di Selvaggia Lucarelli dopo il ritorno sui social di Chiara Ferragni

Il ritorno sui social di Chiara Ferragni con la figlia Vittoria e la madre Marina Di Guardo non è passato inosservato. In particolare, Selvaggia Lucarelli, tra le storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un post che sembrerebbe una frecciatina all’imprenditrice digitale pur non citando il suo nome.

“Nei momenti in cui la vita pubblica diventa complessa e si è circondati da critiche e attenzioni feroci gli adulti di solito proteggono i figli. Qui abbiamo adulti che usano i minori come scudi. Non imparano nulla. Anzi, rilanciano per far vedere che nulla li cambierà, perché hanno ragione loro», ha scritto Selvaggia Lucarelli.













