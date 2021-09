Chiara Ferragni, foto hot in intimo/ Fedez commenta “Fortunato”, ma il web critica

Chiara Ferragni torna a far discutere. L’imprenditrice digitale, tra le più seguite al mondo, ha postato nelle ultime ore uno scatto che oltre a diventare virale ha scatenato migliaia di commenti. Nello scatto Chiara si mostra più sensuale che mai, con un intimo molto seducente firmato Intimissimi. Un completino di pizzo nero che avvolge tutto il corpo, tra linee e trasparenze.

Una foto che ha ricevuto migliaia di like e di commenti positive, ma anche parecchie critiche. Il primo e più importante commenti è però quello che ha ricevuto da suo marito Fedez. Il cantante ha pubblicato alcune stories, ripostando la foto della moglie in intimo, dicendosi, seppur con ironia, “molto fortunato, tanta roba!”. Mentre Fedez esprime apertamente la sua ammirazione, parte del web si scaglia contro la Ferragni.

Chiara Ferragni, critiche per lo scatto in intimo

Tanti i commenti negativi ricevuto da Chiara Ferragni per il suo scatto sexy. C’è chi fa notare che “Credo che essere mamma non c’entri… Qui c’entra il buon gusto e onestamente non ne vedo”, ha scritto un utente. Un altro utente ha usato parole ancor più critiche: “Ha anche follower piccoli di età, cosa comunica questa foto? Ne bastava una. Meglio nuda, sarebbe stata più artistica“. E c’è chi accusa con parole ancor più forti, scrivendo: “Qui non sono d’accordo. Sembri una delle vetrine di Amsterdam…”. Di fronte a queste accuse, la Ferragni ha così replicato: “Morta con alcuni commenti sotto la mia foto in intimo”.

