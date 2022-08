Chiara Ferragni, foto in topless su Instagram/ Fedez scherza: “Tettine”, il web si scatena!

Chiara Ferragni in topless su Instagram: la foto fa impazzire il web

Anche Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto Ibiza per trascorrere le vacanze di agosto. La coppia, più unita che mai e reduce da un anno complicato, si rilassa sotto il solo spagnolo tra amici e giri in barca. Proprio quest’ultima è d’altronde la location di uno scatto che sta letteralmente infiammando il web. Chiara e Fedez sono fianco a fianco in piedi sulla barca e si tengono la mano. Alle loro spalle un mare azzurrissimo e cristallino, una location spettacolare, eppure ad attirare l’attenzione è altro: il topless della Ferragni.

Lo scatto, pubblicato da Fedez sul suo profilo, è accompagnato da una didascalia ironica: ‘Tettine’. Chiaramente il décolleté della Ferragni ha due stelline dorate ad oscurare i capezzoli, che andrebbero in contrasto con le norme di Instagram. Inutile dire che non sono mancati i commenti divisi come sempre a metà tra chi osanna la Ferragni per la sua bellezza e audacia e chi invece la accusa di volersi mettere in mostra ad ogni costo.

Chiara Ferragni e Fedez: com’è iniziato tutto

La storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez, a dispetto di chi qualche tempo fa ha parlato di crisi, procede invece a gonfie vele. Anzi, solo alcuni giorni fa l’imprenditrice digitale ha deciso di raccontare ai suoi follower come ha conosciuto colui che è poi diventato suo marito: “Era Ottobre 2014, vivevo circa da un anno a Los Angeles. L’ho vista in edicola e mi son detta: ‘Ma chi è questo tipo? Sarà un ragazzo straniero.’ Invece era Fede. Poi ho letto: ‘Fedez, la rivelazione!’ Ho visto che era italiano e ho detto: ‘Buon per lui, perché mi sembra proprio un fi*o’”. L’anno successivo grazie ad una coppia di amici i due si conobbero e iniziò un feeling che sarebbe poi diventato un grande amore.

