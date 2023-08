Chiara Ferragni, gaffe grammaticale sul suo sito web/ L’ironia pungente dei social, poi la correzione

Chiara Ferragni, gaffe grammaticale sul suo sito web

Sul web, molto spesso, l’occhio attento dell’utente non si lascia sfuggire gaffe o strafalcioni, soprattutto se a commetterli sono i Vip di casa nostra. Anche Chiara Ferragni è finita nelle scorse ore al centro dell’attenzione per un errore grammaticale, comparso sul sito del suo brand. L’influencer ed imprenditrice digitale ha a cuore il suo marchio che, in vista dell’inizio della scuola, ha voluto rinnovare la sua collezione: diari, astucci, pinzatrici e calcolatrici, ma anche penne e portapenne, matite, temperamatite e quaderni per tutti i gusti.

In vista del primo suono della campanella, che a settembre riaccoglierà gli studenti in classe, sono in molti che desiderano rifarsi il set scolastico con i prodotti della Ferragni. Tuttavia, proprio sul suo sito, è stato commesso un errore grammaticale dai più giudicato imperdonabile. Sullo sfondo le immagini dei suoi prodotti per la scuola e, in primo piano, la scritta “Aquista ora“, al posto di “Acquista ora”.

L’ironia di Selvaggia Lucarelli e la correzione all’errore

L’errore grammaticale, ovvero la dimenticanza della “C” davanti alla “Q”, è presto diventato virale sul web. Molti utenti, in particolare, hanno fatto ironia sul fatto che lo strafalcione è stato commesso proprio sulla pagina dedicata ai prodotti per la scuola. Potrebbe essersi trattato di un errore di battitura, come i più suppongono, ma questo è bastato per scatenare il sarcasmo via web. Quanto accaduto è stato anche commentato da Selvaggia Lucarelli, che sul proprio profilo Twitter ha condiviso lo screen del sito web di Chiara Ferragni con la gaffe grammaticale che campeggia in primo piano.

“I nuovi prodotti per la SCUOLA di Chiara Ferragni sul suo sito: AQUISTA ORA“, ha commentato ironica la giornalista. Alla fine, però, l’errore è stato prontamente corretto e ora sul sito web dell’imprenditrice digitale compare la corretta forma grammaticale. Una svista che, nonostante l’immediata correzione, non è affatto passata inosservata.

I nuovi prodotti per la SCUOLA di Chiara Ferragni sul suo sito: AQUISTA ORA. pic.twitter.com/BgqFvNPDtD — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 27, 2023













