Chiara Ferragni ha chiesto il divorzio a Fedez/ Corona lancia la bomba: la cifra per gli alimenti

Chiara Ferragni e Fedez: l’indiscrezione sul divorzio

Non ci sarebbero margini di recupero per il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez che, dopo aver fatto sognare milioni di fan, sarebbe giunto definitivamente al capolinea nonostante i fan dell’ex coppia sperino ancora di rivederli nuovamente insieme. A svelare nuove indiscrezioni sull’attuale situazione matrimoniale tra Chiara Ferragni e Fedez è Fabrizio Corona secondo cui l’imprenditrice e il rapper non torneranno mai insieme al punto che lei avrebbe già avanzato la richiesta di dvorzio.

Chiara Ferragni che sta cambiando anche la propria vita professionale affidando un ruolo manageriale alla madre Marina Di Guardo nella sua holding avrebbe così deciso di chiudere il capitolo matrimoniale. Stando a quello che riporta Corona, la Ferragni con la richiesta di divorzio, avrebbe chiesto anche una cifra importante per gli alimenti per il mantenimento dei figli Leone e Vittoria che entrambi non mostrano più sui social.

Le parole di Fabrizio Corona su Chiara Ferragni e Fedez

Secondo Dillinger News – sito web di Fabrizio Corona – il team legale he segue Chiara Ferragni (capitanato da Daniela Missaglia) avrebbe depositato tutti i documenti per chiedere il divorzio. “Noi di Dillinger possiamo confermare che la richiesta di 40mila euro al mese è reale“, si legge su Dillinger News. “E così, dopo un lungo periodo tra frecciatine social e vite distanti che conducono da mesi senza mai trattare il tema divorzio, noi di Dillinger vi possiamo dire che è finalmente giunta la resa dei conti. Non solo, lei ha chiesto 40mila euro al mese per gli alimenti”.

Nessuna conferma da parte di Fedez e Chiara Ferragni che, dopo anni di vita insieme, sembrerebbero decisi a mettere un punto al matrimonio continuando ad essere due ottimi genitori per Leone e Vittoria.











