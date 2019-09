Chiara Ferragni, haters all’attacco/ E lei li stende: “Zizze a casa? Sono insieme…”

Non c’è post social di Chiara Ferragni in cui non si abbatta un’ondata di haters. Ma l’influencer ci ha fatto l’abitudine, infatti ormai le sue risposte sono diventate una sorta di tormentone, oltre che un appuntamento gradito per i suoi fan. Questo perché l’imprenditrice digitale ha la battuta pronta, tagliente e diretta. Non a caso è nata una pagina che raccoglie le sue risposte. L’ultimo caso però è esilarante. Tutto nasce da una foto di Chiara Ferragni col figlio Leone. Uno scatto tenero in cui si vede la fashion blogger in costume da bagno che tiene vicino a sé il piccolo. «Ma le zizze le ai dimenticate a casa?», le scrive un utente. «Sono nell’armadio, insieme all’H della tua frase». C’è chi l’accusa di usare il figlio per le foto. «Usi frasi da hater solo per prenderti 2 like?», replica lei. Poi ha pubblicato tutto sulle sue stories di Instagram e soddisfatta ha scritto: «Mi diverto sempre a rispondere a certi commenti».

CHIARA FERRAGNI, HATERS ALL’ATTACCO. E LEI LI STENDE

La nota influencer subisce di continuo attacchi per il suo aspetto. In particolare, è diventata ormai una prassi quella di attaccare la sua taglia seconda di reggiseno. Chiara Ferragni ha imparato ad accettare questi commenti infelici, tanto che spesso ci scherza su, come quando si mostrò orgogliosamente in topless. «Seno piccolo ma cuore grande». In altre occasioni però si è fatta portavoce della battaglia contro il body shaming, perché non tutti hanno la forza necessaria per ignorare gli attacchi. Intanto si avvicina il debutto del suo docufilm nelle sale. Chiara Ferragni – Unposted sarà al cinema domani 17 settembre, il 18 e il 19. Poi verrà rilasciato su Amazon Prime Video tra la fine del 2019 e l’inizio del nuovo anno. Un successo per l’imprenditrice digitale, che ha parlato anche della sua vita privata, quindi del matrimonio con Fedez e della nascita del figlio Leone, oltre che dei suoi successi professionali.

Pool afternoon with my biggest love 💘





