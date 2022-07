Chiara Ferragni hot in jeans aperti sul lato B/ Esplode la polemica web: “Non puoi”

Chiara Ferragni divide il web: il nuovo outfit in jeans scatena la polemica web

Chiara Ferragni, anche dopo le due gravidanze dei figli Leone e Vittoria, continua a dettare tendenza e stile nel mondo della moda e a far sognare i fedeli supporters con il suo corpo androgino. L’ultima trovata social, che ora scatena il popolo del web e che è targata Chiara Ferragni, è la condivisione da parte della blogger di un video via social, in cui la bionda web-star sfoggia un total look nel suo inconfondibile stile glamour e cool, anche se ora fa discutere e divide l’opinione del popolo del web.

Selvaggia Lucarelli risponde a Chiara Ferragni/ "Sfoggia il cattivo esempio: ruba e i fan lo trovano normale"

La consorte di Fedez si mostra nel video diventato in poco tempo virale mentre indossa in pieno giorno un paio di jeans succinti con il lato B in bella vista, insomma una mise che a detta dei detrattori Chiara Ferragni non potrebbe permettersi -nonostante il suo ormai risaputo lavoro di esperta di tendenze e influencer- in quanto mamma bis e donna sposata.

Chiara Ferragni replica a Selvaggia Lucarelli/ "Non sapevo di essere una ladra..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni: cosa rischia in vista di Sanremo?

«Non puoi, sei una mamma», si legge non a caso tra gli innumerevoli commenti che gli internauti hanno rilasciato per iscritto sotto il video del momento, che vede protagonista la consorte di Fedez. “Sono oggettivamente orrendi”, “Ma perché”, “Tutto quello che c’è di volgare ultimamente lo sta indossando… è caduta in basso”, “Che orrore”, si legge poi tra gli altri commenti critici che il web rilascia sulla scelta stilistica dei jeans dal taglio provocatorio sul lato B, che vede protagonista la futura co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, timonato dal direttore artistico Amadeus.

Chiara Ferragni, perché il figlio si chiama Leone?/ "Quando ho conosciuto Fedez..."

Al di là della polemica che ora la coinvolge, il padrone del Teatro Ariston ha scelto, infatti, proprio Chiara Ferragni come compagna alla conduzione del prossimo festival della canzone italiana, per cui si prevedono scelte di look e di stile ma anche momenti tv fortemente dibattuti, proprio per la preannunciata partecipazione alla kermesse della bionda webstar dagli occhi di ghiaccio. Che Amadeus possa farsi condizionare dalle ultime critiche su Chiara, tanto da decidersi a sostituirla con un’altra donna famosa, per il prossimo Sanremo?

Tuttavia, non manca un riscontro positivo rispetto al nuovo video che Chiara Ferragni ha postato su Instagram: sono oltre 286mila i like che ha ricevuto l’influencer con il nuovo filmato “hot”, segno che la consorte di Fedez anche se “divisiva” continua a piacere a molti internauti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA