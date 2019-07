Chiara Ferragni, il docu-film in concorso a Venezia/ “Sto piangendo per la gioia”

Chiara Ferragni protagonista del Festival del Cinema di Venezia. Quest’anno, non come influencer e icona di moda, ma come protagonista di un film in concorso. Il docu-film sulla vita dell’influencer più famosa del mondo dal titolo «Chiara Ferragni, Unposted», è entrato ufficialmente in concorso nella sezione «Sconfini». Ad annunciarlo è stata la moglie di Fedez che, nel condividere la notizia con i fans, non ha nascosto la grande emozione. «Sto piangendo per la gioia» scrive la Ferragni sui social. Il film, diretto dalla regista romana Elisa Amoruso, prodotto da MeMo Films con Rai Cinema, sbarcherà al cinema in Italia il 17-18-19 Settembre 2019. Per i fans della Ferragni si tratta di un appuntamento imperdibile perchè quella desritta nel documentario è una Chiara inedita e molto intima.

CHIARA FERRAGNI IN CONCORSO A VENEZIA CON IL FILM SULLA SUA VITA

In «Chiara Ferragni, Unposted» viene descritta una Chiara Ferragni inedita. Nel raccontarsi ai fans, l’influencer ha toccato degli argomenti mai affrontati prima facendo parlare la donna, la madre e la moglie prima ancora che l’imprenditrice che, con il suo stile e il suo marchio ha conquistato il mondo. Icona di stile ed esempio per tantissime giovanissime che sognano di seguire le sue orme, Chiara Ferragni è pronta a togliersi un’altra soddisfazione, ma qual è il segreto del suo successo? “Essere sicura di quello che sei e rappresentarlo bene: tutti possono avere voce in capitolo, tutti possono diventare famosi e avere il loro seguito. Oggi vince l’essere unico: per me è bellissimo, mi sento in un movimento che sta cambiando le regole”, ha confessato in un’intervista di qualche tempo fa a Ferragni ai microfoni di Elle. A Venezia, dunque, sarà una vera star: al suo fianco ci sarà sempre il marito Fedez con cui, il prossimo 1° settembre festeggerà il primo anniversario di nozze.

