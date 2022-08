Chiara Ferragni in trikini, scollatura hot sul lato B/ É polemica

Chiara Ferragni sempre più vicina alla conduzione di Sanremo 2023: il nuovo post spopola nel web

Chiara Ferragni si prepara per il nuovo e grande debutto TV -che tra i primi mesi del 2023 la vedrà vestire i panni di co-conduttrice a Sanremo 2023 e al fianco di Amadeus. Ebbene sì, la consorte di Fedez affiancherà Amadeus in occasione della prima e l’ultima serata dell’attesa rinnovata kermesse canora ligure e intanto lei é volata al caldo della suggestiva isola di Ibiza, dove ha trovato modo e tempo per sfoggiare la sua invidiabile forma fisica androgina in un trikini fucsia, e il lato B scolpito. Il costume da bagno del colore dell’estate é una creatura del brand della influencer cremonese, ovvero il marchio Chiara Ferragni brand.

A rendere pubblico il look vacanziero che Chiara Ferragni ha mostrato in terra spagnola é stata la diretta interessata, attraverso delle immagini postate su Instagram, che la immortalano mentre lei sfoggia il suo costume da bagno dalla tinta briosa e fucsia sgargiante. E com’era prevedibile che accadesse non sono tardate ad arrivare le reazioni web al nuovo post di Chiara Ferragni. Stavolta l’influencer sembra aver messo d’accordo molti -tra gli utenti attivi in rete- rispetto al nuovo look vacanziero reso noto nel web.

Le reazioni web alla vacanza a Ibiza

Le reazioni social infatti si direbbero perlopiù positive e a favore di Chiara Ferragni. Tra gli annessi commenti al post del momento, in particolare c’è chi definirebbe una dea la Ferragni, chi poi tra le utenti donne si dichiara desiderosa di sfoggiare, come la consorte di Fedez, il trikini fucsia fluo , e poi non mancano critiche e commenti spinosi: ” Sempre la solita”; “Perché non si dedica alla famiglia anziché mettersi in mostra..”.

Chiara Ferragni ha deciso di godersi la bellezza suggestiva di una villa extra-lusso sita nell’isola di Ibiza, che tra l’altro é munita di sala per il bowling e il cinema all’aria aperta. La webstar, però, non é sola in questa sua metà turistica e vacanziera: insieme a lei vi sono la sorella Valentina Ferragni, il marito Fedez e i figli avuti dal rapper Leone e Vittoria.

