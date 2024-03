Chiara Ferragni, la figlia Vittoria compie 3 anni/ Lo speciale gesto dell’influencer scatena i social

Chiara Ferragni, la speciale dedica per la figlia Vittoria nel giorno del compleanno

Per Chiara Ferragni è tempo di festeggiare la piccola figlia Vittoria sui social. L’influencer e imprenditrice digitale è intervenuta sui social per una speciale dedica nei confronti della piccola figlia nata dall’amore, attualmente in pausa, con il rapper Fedez. Chiara Ferragni ha rivolto una dedica alla sua Vittoria sui social. Nella foto postata notiamo la piccola rivolta di spalle (come avviene ormai da qualche giorno nelle varie foto e video postati sul web). Accanto alla Ferragni figura un tenero peluche del tenero Pokémonamato da grandi e piccini, Pikachu. Queste le parole di Chiara come didascalia dell’immagine: “3 anni. Ti amo piccola mia. Che onore poter crescere una bimba come te”, si legge. Parole d’amore queste accompagnate da delle emoji scelte per l’occasione. Questo è accaduto nelle storie Instagram dell’influencer e non è da escludere che possa arrivare anche un post nel feed nel corso delle prossime ore.

Chiara Ferragni e Fedez perché si sono diffidati a vicenda? Spuntano veri motivi/ Retroscena su ex Ferragnez

Non va escluso che Chiara Ferragni possa postare magari delle immagini con una torta o durante i festeggiamenti. A questi certamente prenderà parte anche Fedez (che replicherà il gesto fatto per il figlio Leone). Difficilmente però vedremo delle foto condivise dei due. È quasi certo, invece, che Chiara Ferragni e Fedez facciano post separati.

Fedez e Chiara Ferragni, insieme al compleanno di Leone ma da ‘separati’/ Le foto ‘opposte’ sui social

Chiara Ferragni e le foto dei figli postate di spalle: cosa sta accadendo

Negli ultimi giorni i più attenti fan di Chiara Ferragni avranno notato delle novità nel modo di postare le foto dei figli. I due piccoli di casa Ferragni infatti adesso, dopo numerose pose in cui sono comparsi in primo piano, figurano di spalle. Ecco spiegato il motivo di questa nuova direzione.

L’avvocato dei vip Giorgio Assumma ha spiegato così questo cambio di direzione di Chiara Ferragni e Fedez: “Per pubblicare le foto dei figli è assolutamente necessario il consenso di entrambi i genitori – precisa – è quindi impossibile per uno dei due genitori prendere queste iniziative senza consultare l’altro coniuge, ottenendone il consenso. Potrebbe dunque essere la mancanza di questo consenso il motivo per il quale Chiara, in questi ultimi giorni, sta evitando di pubblicare le foto dei figli sui social”. Assumma ha poi spiegato altri dettagli sulle foto di Chiara Ferragni con protagonisti i piccoli: “Tra i più rilevanti diritti della personalità riconosciuti dal nostro sistema giuridico, il più rilevante è certamente quello della riservatezza”.

"Fedez vs Naska, rissa alla festa di Tony Effe"/ Che cos'è successo: offese ai figli dietro lo scontro?

© RIPRODUZIONE RISERVATA