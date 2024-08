Silvio Campara è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni? Dagospia lancia lo scoop

Nella vita di Chiara Ferragni è spuntato un nuovo amore dopo la breve storia estiva con l’ortopedico Andrea Bisciotti, a quanto pare finita nel nulla. Fedez sembra essere quindi un lontano ricordo e ormai, l’unica cosa che la lega a lui sono i figli Leone e Vittoria. Dopotutto, il rapper si è rifatto una vita con la modella parigina Garance Authiè, e non solo! Qualche settimana fa è stato paparazzato anche con un’influencer misteriosa in un resort dove entrambi si scambiavano gesti affettuosi sulle sdraio accanto alla piscina. In questo periodo Fedez è in vacanza a Porto Cervo con gli amici, e probabilmente è in compagnia della bella Garance. Ma niente paura, anche Chiara Ferragni se la sta spassando a non finire!

Sharon Stone con un occhio nero: la foto allarma i fan/ Lei rompe il silenzio: "Ecco cosa mi è successo"

Nonostante le continue delusioni dopo il caso del pandoro Balocco, Dagospia ci dà una notizia bomba: l’imprenditrice digitale starebbe conoscendo un personaggio famoso nel mondo della moda, un imprenditore affermato nel fashion italiano. Ma di chi si tratta? Il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni sarebbe l’ex modello ed imprenditore Silvio Campara, diventato famoso per aver inventato le famose scarpe deluxe che prendono il suo nome. Dopotutto, la storia con Andrea Bisciotti sembra già finita nel nulla, anche se non è ancora chiaro se tra i due sia mai iniziato qualcosa di importante.

Gianluca Grignani: “Papà l’ho perdonato, però…”/ “Mamma disse a Lucio Dalla: ‘Mio figlio non è il tipo’”

Chiara Ferragni, chi è il nuovo presunto fidanzato è Silvio Campara? “Fa il modello e ha lavorato per Armani”

Il blog di Roberto D’Agostino riporta il gossip aggiungendo alcuni dettagli sulla vita privata del famoso modello che ad oggi starebbe costruendo un’amicizia “approfondita” con Chiara Ferragni. Sempre lo stesso sito parla della vita privata di Silvio Campara lanciando delle indiscrezioni non certe sul fatto che sia coniugato e con figli ed aggiungendo che Silvio Campara è laureato all’Università Bocconi di Milano, e attualmente ha 45 anni. La sua carriera? Brillantissima, con una collaborazione duratura con Giorgio Armani e lo stilista Alexander Mcqueen.

Anita Olivieri ha un nuovo fidanzato? Lo sfogo di Alessio Falsone/ "Basta creare polemica"

Resta solo da vedere se le voci sui due siano vere, e se realmente Chiara Ferragni abbia già chiuso la porta al giovane Bisciotti, con il quale sembrava essersi instaurato un caldo flirt oltre alla presunta frequentazione con il rapper Tony Effe, poi smentita. Intanto, su Instagram continua a mostrarsi felice al mare con i bambini, dividendosi tra shopping, palestra e foto romantiche al tramonto, per ora sempre da single, almeno apparentemente. Fedez, d’altro canto, condivide simpatiche storie insieme al suo cane Silvio, oltre agli allenamenti con il coach di boxe e qualche video in piscina a Porto Cervo, fiero della sua ultima canzone dal titolo “Rosalia”.