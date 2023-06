Chiara Ferragni “oscura” Angelina Mango, è polemica web dopo Love Mi 2023/ “Hanno inquadrato più lei…”

Chiara Ferragni pazza di Angelina Mango durante l’esibizione al Love Mi 2023

Il Love Mi 2023 è stata un’occasione davvero speciale per i giovani artisti emergenti, che si sono esibiti di fronte ad un ampio pubblico proponendo la propria musica. È il caso anche di Angelina Mango, la giovane promessa della musica grande rivelazione dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Anche per lei è arrivato l’invito da parte di Fedez ad esibirsi sul palco dell’evento benefico, in Piazza Duomo a Milano. E, per l’occasione, si è esibita live con due suoi recenti successi: Ci pensiamo domani e Voglia di vivere.

Tra il pubblico in piazza c’era anche una fan d’eccezione, che si è scatenata in canti e balli durante l’esibizione: Chiara Ferragni, in prima fila davanti al palco per assistere al concerto ideato e organizzato dal marito. E i telespettatori più attenti hanno anche notato che la maggior parte delle inquadrature, durante l’esibizione di Angelina, si sono focalizzate proprio sull’influencer e imprenditrice digitale. Una scelta che ha scatenato non poche polemiche sul web.

Polemica su Twitter: “Hanno inquadrato più la Ferragni che Angelina“

Su Twitter numerosi telespettatori del Love Mi 2023 hanno notato le continue inquadrature su Chiara Ferragni, mentre Angelina Mango cantava in quella che è stata una delle sue prime importanti esibizioni live davanti ad un vasto pubblico. Numerosi i commenti negativi sulla scelta delle inquadrature: “E comunque hanno inquadrato più la ferragni che angelina“. Un altro utente scrive: “In due minuti è stata ripresa più Chiara Ferragni che Angelina Mango“. E ancora: “C’è un po’ di Angelina in questo video della Ferragni“.

Ma c’è anche chi ha commentato positivamente l’entusiasmo di Chiara Ferragni durante la performance della cantante, definendola “la prima fan di angelina“.

