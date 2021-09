Chiara Ferragni preoccupata “Vittoria è stata male”/ “Notte terribile per i denti”

È un giorno molto speciale per Chiara Ferragni che oggi festeggia i primi sei mesi di vita della figlia Vittoria. La piccola è immortalata insieme alla mamma in alcune splendide foto e teneri video, in cui Chiara la festeggia tra baci e coccole. Nelle immagini sorridono all’obiettivo e anche Chiara appare serena, soprattutto dopo aver trascorso una notte piuttosto difficile proprio per la piccola Vitto. È stata proprio l’imprenditrice digitale a condividere con i follower un momento duro vissuto la notte scorsa.

“Terribile notte con Vittoria, così dolorante per la dentizione” ha scritto infatti la Ferragni, condividendo dunque con i suoi follower di aver vissuto momenti di preoccupazione per il dolore ai denti della sua piccola. Per fortuna ora Vittoria sta bene e, anzi, sorride contenta negli ultimi scatti pubblicati da Chiara.

Chiara Ferragni e Fedez protagonisti di una serie TV su Amazon Prime

Chiara Ferragni e Fedez hanno recentemente annunciato l’arrivo di una serie TV sulla loro vita, The Ferragnez, pubblicata poi su Amazon Prime Video. “The Ferragnez è una serie autentica, ironica, intima, emozionante e divertente che offre un accesso unico ed esclusivo agli spettatori di Prime Video, permettendo di conoscere meglio Chiara, Fedez e tutta la loro famiglia”, ha raccontato Nicole Morganti, head of Amazon Originals, Italia. “Con questa serie siamo riusciti a raccontare come mai prima d’ora l’universo che si cela oltre i social e la straordinaria normalità di una giovane coppia che senza filtri si è raccontata con spiritosa sincerità e sorprendente trasparenza, per entrare ancora meglio in connessione con i loro fan.” ha concluso.

