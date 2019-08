Chiara Ferragni “spaventa” Leone con i suoi piedi/ Fedez “Lello ha paura, li rifiuta”

Chiara Ferragni e i suoi piedi nuovamente protagonisti su Instagram. Stavolta però è tutta “colpa” di Fedez. Il marito si è infatti divertito in diverse Stories a prendere in giro l’influencer, coinvolgendo anche il figlio Leone. «Lello ha paura dei piedi della Ferry», ha scritto il rapper nel titolo della “storia” in cui mostra la reazione del figlio alla vicinanza dei piedi della mamma. «Come rifiuta i piedi della madre. Se ne sta andando via. Dice “se metti il tuo piede io me ne vado via”», scherza Fedez con la moglie Chiara Ferragni. Ma non è finita qui, perché nella storia successiva rincara la dose. «Non puoi perdere una battaglia di piedi, amore. Fai vedere chi sei. Attaccati coi piedi», urla mentre lotta con un amico per avvicinarsi allo yacht. La reazione dell’influencer è esemplare: un sorriso. Quello che ha sempre mostrato anche quando è stata travolta dalle critiche da parte dei soliti haters.

CHIARA FERRAGNI “SPAVENTA” LEONE CON I SUOI PIEDI

Nelle scorse settimane, ad esempio, Chiara Ferragni era stata criticata per i suoi piedi. L’influencer aveva pubblicato delle foto su Instagram in cui si godeva il tramonto col figlio Leone. Ma gli utenti si sono concentrati su altro e hanno cominciato a lasciare commenti tutt’altro che teneri. Addirittura c’è stato qualcuno che è andato dritto al punto sentenziando: «Che piedi brutti!». Altri sono entrati nei particolari anatomici: «Chiara, ma che dita dei piedi hai?». Qualcuno invece si è concentrato sulle calzature che indossava: «Comunque te li puoi comprare di un numero più grande sti sandaletti». Una fan invece ha gioito di questo suo particolare fisico: «Sei bella ma i piedi no. Menomale che hai difetti pure te». Chiara Ferragni si è sempre mostrata superiore a critiche, offese e insulti, del resto preferisce entrare nel merito di queste vicende solo per schierarsi contro il body shaming.

