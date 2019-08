FEDEZ E L’AMICIZIA CON LUIS SAL/ Dopo Rovazzi ‘punta’ sullo youtuber di ‘Vagiaina’

Fedez e Chiara Ferragni in vacanza con Luis Sal, uno degli youtuber di maggior successo con più di 1 milioni di follower sui social. Il rapper, dopo aver lanciato e prodotto le prime hit di Fabio Rovazzi, è pronto a lanciarsi in una nuova avventura – collaborazione con Luis Sal? Chi può dirlo! Sta di fatto che su Instagram la ‘coppia’ sta postando foto e video a ripetizione per la gioia dei follower che stanno rispondendo con numeri da capogiro. L’ultimo post pubblicato dal marito di Chiara Ferragni li vede insieme ad Ibiza fumare qualcosa di strano su una terrazza con vista su Ibiza. Come didascalia il rapper scrive: ” LA B A N D A D E L L A V A G I A I N A”. Non si contano i commenti tra cui spunta quello di Chiara Ferragni che scrive: “Siete i miei preferiti”, mentre un utente segnala: “Fedez uno di noi, con i peli del cane sulla maglia”.

Fedez punta su Luis Sal: il nuovo Fabio Rovazzi?

La storia che si ripete? Sembrerebbe proprio così guardando le foto e i video postati da Fedez su Instagram. Da diversi giorni, infatti, il rapper è inseparabile da Luis Sal, lo YouTuber da milioni di follower che ha pubblicato il nuovo singolo “Vagiaina”. Luis è senza alcun dubbio uno dei fenomeni degli ultimi anni, autore di un libro best seller pubblicato per Rizzoli e da qualche giorno anche autore di un brano che, nel giro di 24 ore, ha infranto 1 milione di visualizzazioni su YouTube. Il brano “Vagiaina” è prodotto da Sick Luke, tra i produttori più famosi dell’ondata trap che ha oramai cambiato la musica nel nostro Paese. Il nuovo singolo “Vagiaina” ricorda in un certo senso il video “Ciao, mi chiamo Luis”, che peraltro ha dato anche il titolo al libro, che ha collezionato sei milioni di visualizzazioni su YouTube.

Luis Sal canzone “Vagiaina”: è un successo

“Resto me stesso, si sente l’autenticità – così si è raccontato Luis Sal a Vanity Fair durante un’intervista -. E anche perché non chiedo nulla allo spettatore: non seguo le classiche prassi dello youtuber che mette titoli accattivanti solo per fare views e poi chiede agli utenti di iscriversi al canale. Io dico solo “ho fatto un nuovo video, se volete andatevelo a guardare”. In sole 24 ore il video ha infranto un milione di visualizzazioni e il numero è destinato a salire vertiginosamente considerando il supporto di Fedez che nelle ultime settimane sta facendo una grandissima “promozione” a questo giovanissimo youtuber in cui molti riconoscono per alcuni versi Fabio Rovazzi, ex conoscenza del rapper – coach di X Factor.

