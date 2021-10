Chiara Ferragni sull’Orient Express/ Viaggio da sogno: ecco quanti soldi ha speso

Chiara Ferragni ha realizzato il suo sogno da una vita, ovvero, fare un viaggio sul mitico Orient Express. Per coloro che non sanno di cosa si tratta, stiamo parlando dello storico treno il cui nome completo è Venice Simplon-Orient Express, un trenoche partendo da Venezia porta fino alla stazione Gare de l’Est di Parigi. Un viaggio da mille e una notte, visto che si attraversa su una motrice d’epoca il cuore dell’Europa, viaggiando in assoluta comodità dall’Italia alla Francia.

L’influencer più famosa al mondo ha pubblicato una serie di scatti su Instagram dell’avventura, mostrando stucchi, linee della belle epoque, drink e cene, in un’atmosfera tipicamente retrò, che riporta alla mente i primi anni del ‘900. Ovviamente il viaggio, come ha spiegato la stessa Chiara Ferragni sui social, è un sogno, di conseguenza non è per tutti, visto che i prezzi non sono poi così economici. Per scoprire le tariffe, come ricorda Il Fatto Quotidiano, basta andare sul sito Belmond.com, e sbirciare appunto i prezzi, a cominciare dal costo di una notte a persona, prenotabile per ben 4 mila euro.

ORIENT EXPRESS, CHIARA FERRAGNI SI GODE IL VIAGGIO DA 4.000 EURO: FRA LUSSO E COMODITA’

Oltre ad una comodissima cabina attrezzata con tutto il necessario, nella tariffa è compreso anche un pranzo con tre portate, il te pomeridiano, una cena di quattro portate e una colazione continentale servita in cabina di risveglio poco prima del rientro a Parigi. E nonostante i prezzi non siano poi così alla portata di tutti, sul sito ufficiale dell’Orient Express non è possibile prenotare se non fino al prossimo mese di dicembre, oltre a gennaio e febbraio 2022, non essendovi posti disponibili: tutti esauriti.

Inoltre, nelle fasce di disponibilità, il prezzo è leggermente più alto, passando dai suddetti 4.000 euro ai 4.130. In totale vi sono comunque ben 12 diverse tariffe per poter usufruire di questo viaggio da mille e una notte, con la più economica che parte da 800 euro e che riguarda però la tratta da Parigi a Londra in pieno giorno. La più cara è invece quella che attraversa l’Europa dell’est partendo da Istanbul, in Turchia, al costo di quasi 9.000 euro in totale. C’è poi la Venezia-Vienna-Londra da 3.500 euro e al Venezia-Budapest-Londra da 4.000.



