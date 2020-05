Chiara, figlia di Red Canzian/ Musica e fornelli: “Mettiamo in luce il buono che c’è”

Pubblicità

Non è un mistero: Chiara Canzian non ha solo percorso le orme del padre Red Canzian, ma ha scelto da tempo anche di dedicarsi alla cucina e alla scrittura. Chiara infatti è diventata chef e ha aperto un ristorante che vanta una forte presenza nel mercato vegano. Anche se in realtà per ora è ancora vegetariana, una scelta che ha condiviso tra l’altro proprio con Red. Il bassista, dopo un’iniziale diffidenza, ha scelto di seguire il suo esempio. Certo non è semplice per la giovane Canzian riuscire a conciliare musica e fornelli, ma sembra proprio che abbia trovato un suo equilibrio. Lo dimostra anche con i contenuti pubblicati ogni giorno su Instagram e la rubrica con del buonumore che ogni giorno strappa un sorriso ai followers. “… Allora ricordiamo che qualsiasi difficoltà esiste per mettere il luce il bello della vita”, scrive nel suo ultimo post, proponendo per la colazione una bella Cheesecake alla ricotta e marmellata alle arance amare. “Va benissimo anche come dolce per concludere una cena speciale, magari per un compleanno visto che in questo periodo dobbiamo festeggiarli da casa!”, conclude. Nella prima serata di oggi, martedì 5 maggio 2020, Rai 1 trasmetterà lo speciale Pooh – Amici per sempre che ripercorrerà la storia della mitica band. Siamo sicuri che invece Chiara sarà a casa a cucinare: adesso che si trova obbligata a stare fra le mura domestiche, ha intensificato gli sforzi ai fornelli. “Sto cercando di convogliare tutti i miei pensieri positivi in ciò che faccio”, ha confessato di recente a L’Arena, “Ho partecipato a qualche canzone collettiva per infondere il buon umore in chi l’ascolterà e ho scritto l’eBook ‘Il cibo del sorriso’, con 10 ricette inedite. E lì c’è anche un video in cui canto e suono”.

CHIARA, FIGLIA DI RED CANZIAN, L’AMORE PER IL MARITO SANDRO

Cibo e musica sono i primi ricordi di Chiara Canzian bambina, quando la madre la coinvolgeva ad impastare i biscotti e la spronava anche a cantare. La figlia di Red Canzian e Delia Gualtiero ha portato avanti questi due mondi in parallelo fin dall’adolescenza: a soli 14 anni ha scritto la sua prima canzone e nel 2009 ha raggiunto il palco di Sanremo con un brano che Giuliano Sangiorgi ha scritto per lei. Poi la passione per la cucina, la decisione di diventare chef e di non abbandonare mai il cantautorato. L’apertura del suo ristorante Buns Gourmet Burgers a Verona, due libri scritti: uno con papà Red, dal titolo “Sano vegano italiano”, l’altro con il marito Sandro Cisolla, dal titolo “Radici”. “Con Sandro ci conoscevamo di vista da molti anni”, ha detto a L’Arena riguardo al suo incontro con il marito, “poiché eravamo entrambi tra i pochi musicisti di Treviso che erano riusciti ad avere un riscontro nazionale”. Tutto però è iniziato 5 anni fa a Treviso, quando si sono rivisti e hanno scoperto di provare attrazione l’uno per l’altra. “Da quel momento la lontananza e il mio stare a Verona ha iniziato ad essere sempre più pesante”, ha confessato, “stare lontani all’inizio di un amore non è mai facile“. Così Chiara ha scelto tempo dopo di ritornare nella sua città natale e stringere ancora di più il legame con Sandro.



