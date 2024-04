Chiara Frattesi e Weston McKennie stanno insieme?/ La presenza ‘sospetta’ allo stadio della Juventus

Chiara Frattesi all’Allianz Stadium di Torino per Weston McKennie?

Il mondo del gossip teorizza, ipotizza; spesso ci prende ed altre no, sta di fatto che una parte dei riflettori amano prendere di mira volti che appartengono al mondo dello sport, o persone a loro vicine. L’ultima ad essere finita nel chiacchiericcio di cronaca rosa pare essere Chiara Frattesi, giovane modella ma soprattutto sorella di Davide Frattesi, centrocampista protagonista della cavalcata tricolore dell’Inter.

I rumor sul conto di Chiara Frattesi sono quasi uno ‘sgarbo’ sportivo, considerando i colori della maglia indossata dal fratello Davide, ovvero nerazzurri. Stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano, il mondo del gossip si sta interrogando sulla presenza della giovane modella all’Allianz Stadium di Torino in occasione del match tra Juventus e Fiorentina dello scorso turno di Serie A. Niente indiscrezioni di mercato o indizi sul futuro del fratello interista; bensì una possibile traccia di una nuova liaison con un calciatore bianconero: Weston McKennie.

Chiara Frattesi, il suo ‘Derby d’Italia’: i rumor sul flirt con Weston McKennie

“C’è qualcosa di tenero tra i due”, queste le parole riportate dal portale citando il pensiero degli esperti di gossip, proprio in relazione al rapporto tra Chiara Frattesi e Weston McKennie. La presenza della modella allo stadio della Juventus sarebbe solo l’ultimo di una serie di indizi che avrebbero alimentato i rumor di una possibile liaison tra la sorella di Davide Frattesi – calciatore dell’Inter – e il centrocampista statunitense.

Come spiega Il Fatto Quotidiano, Chiara Frattesi è solita andare allo stadio per questioni familiari; sempre al fianco di suo fratello Davide per i match dell’Inter. La sua presenza in casa Juventus ha dunque inevitabilmente riscosso grande interesse nel mondo del gossip e chissà che presto non arrivino conferme – o anche smentite – a proposito del presunto flirt con il calciatore bianconero, Weston McKennie.

