Chiara Giordano, l’ex moglie di Raoul Bova/ lasciata per una donna più giovane

Chiara Giordano, una donna forte con un passato pieno di ferite

Chiara Giordano è l’ex moglie dell’attore Raoul Bova. Classe 1973, di Roma e con un carattere forte, deciso e solare. Una donna semplice che da sempre ama gli animali; questo l’ha spinta a laurearsi come veterinaria con 110 e lode. Della sua laurea, Chiara racconta una chicca divertente: “Al cinquantesimo esame mi sono accorta che ero allergica a tutti gli animali del mondo. Però, a quel punto, la laurea l’ho voluto portare a termine”. Dietro la sua allegria e la sua tenacia, si cela un grande dolore, quello della morte del padre. Lui era un professore, lo riteneva uno degli uomini più colti che aveva mai conosciuto.

Poco prima, lei e la sorella Francesca avevano dovuto affrontare un altro dolore, quello della separazione dei loro genitori. Chiara racconta: “Abbiamo sofferto tantissimo, tutte le tue abitudini vengono stravolte. Poi, ai tempi, ancora non era così comune avere i genitori separati. A scuola c’era un senso di inadeguatezza, quasi di vergogna. Da grande, quando poi li vedi con gli occhi dell’adulto, comprendi il perché si siano separati”. Per la giovane donna è stato un duro colpo quando anche lei ha dovuto separarsi dal grande amore della sua vita, Raoul Bova.

L’inizio e la fine della storia d’amore tra Chiara Giordano e Raoul Bova

Erano gli anni dell’università (1997) quando Chiara Giordano incontra per la prima volta il suo grande amore, Raoul Bova. Ha raccontato di averlo conquistato con la sua semplicità e spensieratezza: “L’ho conquistato Ballando il Meneito, credo si sia sentito un ragazzo normale che guardava una ragazza semplice che non aveva velleità artistiche o professionali, ma pensava alla sua laurea. Semplici: come eravamo noi”.

A quel tempo lui era appena uscito da una storia d’amore molto importante con Romina Mondello, una nota attrice. Nonostante ciò, tra i due ci fu un colpo di fulmine, che li portò al matrimonio (nel 2000) e all’arrivo dei loro due figli: Alessandro e Francesco. I due si sono separati perché l’attore si è innamorato di Rocio Munoz Morales. E’ stato un grande dolore per Chiara, che non ha mai tenuto nascosto. La donna, di quel periodo buio racconta: “Quando tuo marito se ne va via con una donna più giovane, ti senti una nullità come donna, come moglie. Ero una mamma, una moglie, non avevo ancora scoperto di poter essere anche una donna. Ho sofferto tanto. Ma grazie a una brava psicologa, ho lasciato andare la rabbia in fretta. Il dolore è durato sei, sette anni”.

