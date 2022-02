Chiara Giordano, ex moglie Raoul Bova/ Perché è finito il matrimonio? Ora c’è…

CHI È CHIARA GIORDANO, EX MOGLIE RAOUL BOVA

Chiara Giordano è stata la moglie dell’attore sex symbol Raoul Bova per ben tredici anni. Il loro divorzio, nel 2013, fece molto scalpore e finì su tutti i principali rotocalchi di gossip. Un notevole ruolo nella vicenda lo ebbe Rocío Muñoz Morales, per la quale Raoul Bova perse autenticamente la testa: e così fu addio a Chiara, moglie e madre perfetta. Naturalmente il dolore per la perdita del marito e punto di riferimento nell’immediato fu grande.

Rocio Munoz Morales, compagna e figlie Raoul Bova/ La nuova vita con Alma e Luna…

Nella mente degli italiani, Chiara Giordano era la Jennifer Aniston italiana, la ragazza acqua e sapone in grado con la sua semplicità di conquistare il cuore di uno degli attori più in voga al momento. Si parlò molto di lei, anche a sproposito, nei mesi successivi alla separazione, poi il nulla, su di lei calarono i riflettori: per tutti ormai era solo “la ex moglie di Raoul Bova”.

Raoul Bova/ Ospite a Sanremo 2022: la storia con Rocio Munoz Moralez vacilla?

EX MOGLIE RAOUL BOVA: ORA CON ANDREA EVANGELISTA

Con il passare del tempo Chiara Giordano ha riacquistato quella serenità che l’ha sempre contraddistinta. A quarantotto anni ha stupito tutti lanciandosi nella carriera di attrice, interpretando in televisione una simpatica veterinaria, La dottoressa Giordy. Per ciò che riguarda la sua vita sentimentale, dopo la separazione con Bova, Chiara Giordano ha avuto una relazione con Michele Cascavilla, proprietario del brand Lenzuolissimi. Attualmente invece ha un compagno di cui è innamoratissima, il ballerino e coreografo Andrea Evangelista, quindici anni in meno di lei: “L’ho conosciuto nel mondo delle gare di ballo – racconta al Corriere della Sera – Ci sono persone che ti stanno simpatiche a prima vista. Io, in effetti, avevo avuto uomini poco solari. Fa parte del fatto che, quando sei giovane, pensi di poter sistemare tutto tu. Ora, voglio un uomo sorridente, allegro e felice come me. All’inizio, non è successo nulla, non ero pronta. Ci siamo rivisti l’anno scorso, quando giravo Giordy ed ero aperta al mondo, perché avevo trovato anche la mia strada professionale. Rivederlo è stato proprio bello. Non sapevo quanti anni avesse, perché quando balli, comunichi con altro: sono energie che si incontrano. E la differenza di età è un peso se c’è differenza di esperienze, ma se io parlo e tu mi capisci, non si sente”.

LEGGI ANCHE:

Raoul Bova, compagno Rocio Munoz Morales e figlie/ Alma e Luna, i gioielli dei due attori

© RIPRODUZIONE RISERVATA