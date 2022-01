Raoul Bova, compagno Rocio Munoz Morales e figlie/ Alma e Luna, i gioielli dei due attori

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: tutto è nato a causa di un film…

Un film per innamorarsi e decidere di passare insieme il resto della vita. In “Immaturi – Il Viaggio” il personaggio interpretato da Raoul Bova tradiva la moglie con la bella spagnola interpreta da Rocio Munoz Morales. Una situazione che dallo schermo si è realizzata anche nella vita reale. L’attore, all’epoca sposato con Chiara Giordano, ha deciso di divorziare per unirsi alla collega spagnola, che è riuscita a rubargli il cuore sul set.

“Il nostro rapporto è nato molto puro, ma è stato faticoso… Lui arrivava da una separazione diventata molto mediatica e aveva già due figli: è stato un percorso in cui bisognava tenere duro. Io ho tenuto duro, lui pure, perché c’era amore” ha raccontato tempo fa l’attrice. Con Rocio, Raoul ha avuto due bambine: Luna e Alma, nate rispettivamente il 2 dicembre 2015 e l’1 novembre 2018. Dopo qualche anno insieme, dunque, i due hanno deciso di allargare la famiglia e di dare ancora più importanza al loro rapporto. L’amore tra i due, però, non ha portato al momento ai fiori d’arancio. Nessun matrimonio, in dieci anni insieme, per la coppia, che è felicissima anche senza un anello al dito.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: la vita insieme

Quando Raoul Bova ha conosciuto Rocio Munoz Morales, era reduce dal matrimonio con Chiara Giordano, nota nel mondo dello spettacolo come l’ex moglie dell’attore ma anche come figlia degli avvocati Francesco Giordano e Annamaria Bernardini De Pace. La Giordano è la mamma dei primi due figli avuti dall’attore, ovvero Alessandro Leon Bova e Francesco Bova, che con il papà hanno mantenuto un bellissimo rapporto nonostante la separazione.

La separazione da Chiara Giordano, comunque, sarebbe avvenuta non per un tradimento, come si è detto a lungo. Il rapporto come ha raccontato proprio Raoul da Maurizio Costanzo, sarebbe stato già logorato da tempo. Con l’attrice spagnola, poi, si può parlare di un vero e proprio colpo di fulmine, ma non solamente dovuto all’aspetto fisico della collega: “Rocìo è giovane, ma in quel momento mi sono sentito attratto dalla persona che è. Ed è una gran bella persona”. Il rapporto tra i due, comunque, va a gonfie vele, nonostante come in ogni relazione ci siano alti e bassi. Rocio ha raccontato: “Se siamo simili? Abbiamo anche i nostri difetti, lui a volte è egoista e un po’ geloso; io troppo esigente, e tendo a ripetere le stesse cose tante volte”. Nonostante i fiori d’arancio non siano in programma, insieme alle loro figlie Luna e Alma sono già una bellissima famiglia e l’attore lo ha ripetuto più volte: “La nostra unione è fortissima. Per me siamo già una famiglia, insieme con le bambine e con i miei figli Alessandro e Francesco che ne sono parte. Rocio la amo, davanti a tutti e davanti a Dio, ogni giorno”.

