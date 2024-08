Raoul Bova fa un annuncio choc: “Mi hanno dovuto operare subito”

Nelle scorse ore Raoul Bova ha allarmato i fan e non solo annunciato il suo ricovero in ospedale per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Il popolare attore ha affidato ad un video l’annuncio in cui annullava la sua partecipazione al Magna Graecia Film Festival a causa di un intervento chirurgico al ginocchio. Nel dettaglio, Bova ha spiegato: “Spero che stiate bene, io purtroppo sono qui a Roma. Mi hanno appena dimesso dal Gemelli per un intervento al ginocchio che avevo programmato subito dopo il Magna Graecia Film Festival ma ci sono stati degli imprevisti e quindi ho dovuto anticipare l’operazione.”

E subito dopo si è scusato per l’assenza tranquillizzando tutti sul fatto che le sue condizioni non sono gravi: “Sono molto dispiaciuto perché sarei voluto venire lì con voi, a festeggiare lì con voi. Avrei voluto fare dei bagni nel mio mare della Calabria e presentavi un film a cui tenevo molto, un documentario sulla Siria ma sono sicuro che l’anno prossimo lo rivedremo insieme. Io non sono in una situazione grave, ho fatto un’operazione per stare meglio e starò meglio. Scusate ancora di non essere lì ma c’è stato questo piccolo imprevisto.” Problemi di salute per Raoul Bova che si è dovuto operare al ginocchio d’urgenza.

Raoul Bova e l’operazione d’urgenza in ospedale: come sta adesso

Il video in cui Raoul Bova annunciava il suo ricovero all’ospedale e le scuse per l’assenza al Magna Graecia Film Festival è stato poi prontamente condiviso dalle pagine dell’evento calabrese, con gli organizzatori che hanno augurato pronta guarigione al celebre attore. Non è la prima volta che emergono notizie dell’attore sottoposto ad intervento, circa 10 anni fa si erano diffuse delle voci di un’operazione di appendicectomia mentre si trovava in Spagna, che per complicanze aveva richiesto un secondo intervento in Italia. Ma il portavoce aveva prontamente smentito la voce. Ora però è tutto confermato dal diretto interessato. Stando agli ultimi aggiornamenti, pur non essendo noti ulteriori dettagli sul problema al ginocchio dalle parole dell’attore sembra che sia in netto recupero in vista della futura guarigione.