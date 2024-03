Chiara Iachini, chi è la Boss in Incognito 2024/ Direttrice commerciale di Don the Fuller

Chiara Iachini, chi è la Boss in Incognito 2024 della puntata di stasera

Questa sera va in onda l’ultima puntata e la protagonista del Boss in Incognito 2024 sarà Chiara Iachini, direttrice commerciale di Don the Fuller e socia di Sedima Fashion Hub.

La sua azienda è un’eccellenza nel settore della moda. La Sedima Fashion Hub dalla fine degli anni ’80 ha rivoluzionato il mercato del jeans brevettando sistemi di lavaggio, trasformazione e “invecchiamento” che sono stati poi “replicati” dai maggiori competitor globali. Malgrado questo, l’azienda ha saputo sempre rinnovarsi e oggi produce i jeans per i più importanti brand del lusso conquistando le passerelle di tutto il mondo.

Boss in incognito 2024, Chiara Iachini/ Diretta 3a puntata: l'azienda Sedima Fashion Hub protagonista

Chiara Iachini e Don the Fuller: l’incontro con i dipendenti in azienda

Chiara Iachini, la Boss in Incognito 2024 della puntata di questa sera in onda come sempre su Rai 2, incontrerà i suoi dipendenti camuffandosi da una di loro. Con Tiziana imparerà a dare colore ai jeans conoscendo la difficile tecnica della tintura, con Mauro scoprirà invece che il “lavaggio” dei jeans è un intervento sul tessuto fondamentale quasi quanto quello creativo degli strappi e dei tagli di cui è maestro Mauro, l’addetto ai prototipi più innovativi; Roberta insegnerà al Boss, invece, la cura e l’arte del ricamo.

Mara Venier commossa da Max Giusti: "Tu sei un leone ma anche i leoni si stancano"/ Lacrime a Domenica In

L’obiettivo è, come sempre, quello di avvicinare due realtà così apparentemente distanti come quelle dei dirigenti d’azienda e dei dipendenti, al fine di conoscersi e comprendersi meglio. Ad aiutare il Boss nella sua missione ci sarà, come sempre, Max Giusti che sarà affiancato da Rasim nello spettacolare metodo di verniciatura dei jeans.











© RIPRODUZIONE RISERVATA