Chiara Iezzi spiazza: “Con mia sorella abbiamo condiviso un fidanzato”, confessione choc

Sono tornate all’apice del successo grazie alla partecipazione in una scorsa edizione del Festival di Sanremo con il brano Furore e da allora non si sono fermate. Paola e Chiara, sorelle ma anche due musicale, sono ritornare sulla cresta dell’onda e preferiscono far parlare la loro musica e della loro arte. Per quanto riguarda il gossip, infatti, sono sempre state schive e riservate ma non è mistero per nessuno che quasi vent’anni fa, nel 2007, entrambe hanno amato lo stesso. Ed oggi di quella relazione Chiara Iezzi è tornata a parlarne in un’intervista concessa al Messaggero.

Nel dettaglio Chiara Iezzi, sul fidanzato condiviso con la sorella Paola Iezzi, ha confessato: “Quella cosa lì adesso sarebbe impossibile da vivere, siamo grandi, siamo altre persone. Secondo me chi fa arte attinge dalle proprie esperienze, anche le più intime e nascoste, e da quello che vede o intuisce negli altri”. Negli anni scorsi le due artiste hanno parlato di quel legame in numerose interviste, rilasciate anche a Gente: “Scoprirlo è stato uno choc ma dopo qualche incomprensione ci siamo spiegate”. Paola & Chiara si erano, infatti, allontanate l’una dall’altra per colpa di un uomo per un periodo non si sono parlate ma poi successivamente si sono parlate, chiarite ed hanno ripreso i rapporti.

Chiara Iezzi sull’ex marito Meir Cohen: “Rimasti amici ma non vuole essere nominato nelle interviste”

E sempre parlando della propria vita privata e sentimentale, durante l’intervista Chiara Iezzi si è sbilanciata anche sull’ex marito Meir Cohen, ebreo ortodosso con il quale si è unita in matrimonio nel 2014 a Cipro. “Il matrimonio? È finito. Ma siamo rimasti amici, abbiamo anche lavorato insieme. Solo che lui nelle interviste non vuole essere mai nominato”. Oggi si professa single e concentrata sulla carriera. Dopo un periodo di stop fortemente voluto da lei: “Nel 2013, dopo aver già pagato di tasca nostra l’album Giungla, avremmo dovuto spendere anche per la promozione e gli eventi. Paola non voleva capire cosa rischiavamo, così prima di fallire e finire a strisciare per terra, tirai il freno.”

Sono ritornate in pista cariche e piene di entusiasmo: “La pausa alla fine ci ha fatto bene: ci siamo concentrate più su noi stesse e ci siamo ricaricate.” Ed adesso alla musica affianca anche la passione per la recitazione, è infatti un’attrice nel cast di Mare Fuori già da due stagioni: “Adesso io e lei collaboriamo solo quando ci va, la musica deve farci divertire senza ansie. La qualità della vita, dopo i quaranta, è importante. Per questo mi sono dedicata anche al mio sogno di bambina: recitare”.