PAOLA E CHIARA, CHI DECISE LA SEPARAZIONE? “RASSEGNATA ALLA SCELTA DI…”

Paola e Chiara, chi sono le due artiste protagoniste questa sera del “Capodanno in Musica” delle reti Mediaset e cosa sappiamo delle loro ultime evoluzioni dal punto di vista della carriera? Nel ricco cast di ospiti in musica che animeranno lo show dell’ultimo dell’anno su Canale 5 e condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, infatti, un posto d’onore lo avranno le due sorelle Iezzi, tornate prepotentemente sulla scena dopo la loro reunion e protagoniste in questo 2024 non solo dal punto di vista musicale con alcuni nuovi singoli ma anche perché hanno avuto modo di parlare del loro rapporto, il lungo ‘iato’ artistico e pubblicare pure negli ultimi mesi una autobiografia, “Sisters”, che ben descrive la parabola umana e professionale di Paola e Chiara, oltre alla loro ‘resurrezione’ artistica.

In attesa di ascoltare la performance che Paola e Chiara hanno preparato per il pubblico di Catania in occasione del “Capodanno in Musica” di Canale 5, possiamo tornare a una delle questioni che più interessano gli aficionados delle due sorelle milanesi (quasi coetanee), reginette della dance pop nostrana, vale a dire i motivi che le avevano portate negli Anni Duemila a dirsi addio per poi tornare assieme nel 2023 a seguito di alcune esperienze soliste. Come raccontato in alcune interviste nell’ultimo periodo, lo ‘strappo’ nella coppia del duo pop sarebbe arrivato soprattutto per volontà della sorella maggiore Chiara (1973), a detta di Paola, anche se il separarsi ha rappresentato un dolore per entrambe. “Io ho sofferto forse di più e col tempo mi sono dovuta rassegnare alla sua scelta” aveva detto la minore, aggiungendo che aveva pure cercato di capire le motivazioni di Chiara, la prima delle due a uscire con un progetto solista già nel 2006.

SORELLE IEZZI, PROMESSA AI FAN A ‘VERISSIMO’: “IN FUTURO NON VEDRETE ALTRE…”

Parlando di quel difficile periodo di Paola e Chiara, importante tuttavia per far capire a entrambe che nel 2023 era arrivato il momento di tornare assieme dopo quasi dieci anni, va ricordato che a detta della seconda la scelta era stata necessaria per lei per crescere come persona: “Avevamo vissuto un momento travolgente dal punto di vista professionale che ci imponeva regole costanti (…) E poi ero convinta che anche Paola ne avesse bisogno…”. Ad ogni modo, come emerge da una intervista concessa da Paola e Chiara a ‘Vanity Fair’, anche la stessa Paola non ha vissuto bene quella fase: “È stata dura anche per me, ma quella (la rottura, NdR) era una cosa a cui pensavo da anni perché le cose non andavano”. Pare inoltre che alla base delle divergenze vi fossero stati pure momenti di nervosismo e questioni economiche riguardo alle spese per la promozione e gli eventi, aspetto sul quale Chiara era più timorosa della sorella.

Ad ogni modo, come confermato da Paola e Chiara negli studi di “Verissimo” a Silvia Toffanin, i loro fan possono dormire sonni tranquilli: nonostante la possibilità per entrambe di portare ancora avanti i loro progetti solisti, le ‘sisters’ hanno spiegato che “in futuro non ci saranno altre separazioni” e che loro due saranno sempre Paola e Chiara. Una condivisione totale che, come scoperto di recente, ha interessato pure… il lato sentimentale. Le due sorelle infatti hanno avuto anche lo stesso uomo, come confermato pure nella loro autobiografia: “Scoprirlo è stato uno choc” avevano rivelato a proposito di una liaison risalente al 2007, ai tempi del loro lp “Win the game”: le sorelle frequentarono contemporaneamente e per circa quattro mesi la medesima persona. “Poi, dopo qualche incomprensione ci siamo spiegate… Ma quella cosa lì adesso sarebbe impossibile da vivere, siamo grandi, siamo altre persone”.