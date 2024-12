Nonostante la gioia di aver rivisto Paola e Chiara insieme sul palco di Capodanno in Musica 2025, i fan non hanno potuto fare a meno di notare tante “stecche” durante le loro canzoni. Uscite all’inizio per inaugurare la serata con i loro tormentoni, le due sorelle faranno su e giù dal palco per tutta la serata, per un revival anni 2000 che nessuno si aspettava. Eppure, le loro performance stanno lasciando desiderare tanto che alcuni commenti ironici su X chiedono a gran voce la presenza dell’autotune.

Paola e Chiara, chi sono/ Promessa delle sorelle, "In futuro basta separazioni": e su quell'uomo condiviso...

Se negli scorsi anni la voce modificata dei cantanti non è di certo stata un punto a favore, quest’anno pare che Paola e Chiara avessero bisogno di un “aiutino”, se così vogliamo chiamarlo. A sembrare in particolare difficoltà è stata Chiara, che come sappiamo è meno avvezza a esibirsi in pubblico. La sua timidezza e la sua dolcezza si vedono tutte e stasera a Capodanno in Musica 2025 non è mancata la voce tremante e un bel po’ di stonature. Ma come sappiamo, il pubblico non fa sconti e sui social sono girati i commenti più disparati.

Paolo Santambrogio, chi è il compagno di Paola Iezzi/ La metà di Paola e Chiara: "Ci sopportiamo da 18 anni"

Paola e Chiara, i commenti senza pietà sul web: “Come fanno ad avere fan se stonano così?”

Spuntano i commenti più cattivelli su X: “Avete risparmiato su i cantanti o ci sono altri ospiti oltre Paola e Chiara?“, “Dio mio che steccata Io le adoro ma stasera super stonate“, e ancora: “ma come fanno paola e chiara ad avere dei fan scusate sono stonate peggio di me sotto la doccia“. C’è poi chi invoca l’autotune, dicendo che questa è l’unica volta in cui ce ne sarebbe stato bisogno. E ancora, su X si legge: “Paola & Chiara dovevano fare la convergenza alle corde vocali. Mamma mia che imbarazzo“.

Paolo Santambrogio, chi è il compagno di Paola Iezzi/ "Mi fa sentire sempre fortunata"

C’è da dire che Paola e Chiara non sono più un vero e proprio duo attivo, e che quindi la sinergia tra le loro voci potrebbe essere cambiata nel corso degli anni. In effetti era stata proprio Chiara ad abbandonare l’idea di continuare ad esibirsi sui palchi di tutta Italia, resasi conto di non riuscire a sostenere quella vita a differenza della sorella Paola, che invece ha continuato nella sua carriera da cantante rivelandosi un’ottima giudice a X Factor 2024. Chissà, forse è stata semplicemente una serata “storta”, come del resto capita anche ai più bravi!