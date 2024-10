Tira una brutta aria tra Pietro e Chiara a Matrimonio a prima vista 2024: ecco cosa sta succedendo

Chiara Maderna e Pietro De Luca sono quasi giunti al termine dell’esperimento sentimentale di Matrimonio a prima vista 2024. Tutto sembrava procedere per il meglio per la coppia, ma durante le clip delle sue nozze con Chiara, Pietro sprofonda nei suoi dubbi. Un malessere improvviso la attanaglia, evidentemente qualcosa non va e infatti alla prima occasione l’uomo confessa di sentirsi molto frenato. A quel punto la Maderna chiede chiarimenti ma il marito è sfuggente e lascia la discussione senza risposte.

L’aria si fa pesantissima per i novelli sposi, che trascorrono diverse ore l’uno distante dall’altro. In questo lasso di tempo però Pietro, chiede consigli all’esperta del programma, Nada Loffredi, che gli suggerisce di parlare molto apertamente con Chiara e di essere fedele a se stesso. Un consiglio sul quale Pietro riflette profondamente, prima di tornare dalla moglie. Come finirà?

Matrimonio a prima vista 2024, Pietro riflette sui consigli dell’esperta e cerca di farsi perdonare da Chiara

Chiara Maderna e Pietro De Luca stanno attraversando un momento molto difficile a Matrimonio a prima vista 2024, senza dubbio il più complicato da quando hanno accettato di mettersi in gioco. Il marito di Chiara ha riflettuto a lungo sulla situazione e anche grazie ai consigli di Nada cerca di riavvicinarsi alla moglie, dato che è profondamente convinto che l’esperimento di Matrimonio a prima vista 2024 abbia un valore importante.

Dopo aver maturato questa consapevolezza, Pietro torna alla carica con Chiara: le regala un mazzo di fiori e spera di poter ricucire il piccolo grande strappo creatosi negli ultimi giorni. Sarà sufficiente per rimettersi in carreggiata e tornare a sognare insieme?

