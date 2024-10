Dopo essersi conosciuti e aver pronunciato il fatidico sì, nella prima puntata di Matrimonio a prima vista 2024, ora arriva il momento di fare sul serio per Chiara Maderna e Pietro De Luca. Cosa aspettarci da questa coppia? La scorsa settimana tutto è filato liscio tra i due concorrenti, ma nella seconda puntata in onda stasera mercoledì 2 ottobre, marito e moglie dovranno mettersi in gioco. Per Chiara il nuovo compagno di avventura è sicuramente un bell’uomo, un’affermazione che lascia di sasso le amiche, convinte che la Maderna avesse altri gusti in quanto a uomini.

Al di là di questo bisogna capire se possono esserci spiragli promettenti nel percorso con Pietro, ma anche comprendere se è la persona giusta con cui lasciarsi andare. I genitori di lei, perplessi dall’esperimento sentimentale di Matrimonio a Prima vista, non hanno nemmeno preso parte alle nozze e così Chiara ha potuto contare solo sull’appoggio del fratello.

Cosa accadrà nella seconda puntata di Matrimonio a Prima Vista? Per quanto riguarda Chiara e Pietro, la luna di miele inizia nella splendida isola di Lanzarote. Alle Canarie i due novelli sposi si confidano sulle loro esperienze passate, ma qui la donna si accorge di non riuscire a sganciarsi come vorrebbe. Alcuni fantasmi del passato tornano a galla e Pietro sembra chiudersi a sua volta. Per buttare già la spugna è presto, ma la coppia rischia di entrare in una fase di impasse pericoloso.

Il marito di Chiara, stando alle anticipazioni, finisce per evitare il contatto fisico con la sua compagna di avventura, che inizia a incupirsi e crogiolarsi nei suoi pensieri. L’esperto Favaretto vorrebbe spronare la coppia: se non cambia qualcosa in termini di iniziative, c’è il rischio di andare alla deriva.

