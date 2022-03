Chiara Mercuri scomparsa, ritrovati i cani/ Affidati ad amica: il giallo del furgone

Resta ancora irrisolto il giallo attorno alla scomparsa di Chiara Mercuri, la donna di 46 anni della quale si sono perse le tracce da Ostia il 14 gennaio del 2022. Il caso è stato affrontato in diverse puntate dalla trasmissione Chi l’ha visto che anche questa sera torna con alcune importanti novità: i cani di Chiara sono stati ritrovati e stanno bene. Della donna però, ancora nessuna traccia, mentre aumenta sempre di più la preoccupazione della sua famiglia.

I tre cagnolini di Chiara, Totò, Molly e Marcellino, tutti di razza Chihuahua e dai quali la donna non si separava mai, sono stati ritrovati sani e salvi. Nonostante la Mercuri fosse solita portare ovunque con sé i suoi adorati cagnolini, durante il suo soggiorno all’Hotel Ping Pong non sarebbero stati avvistati con lei. La scorsa settimana però si è verificata una piccola svolta dopo che una sua amica è venuta allo scoperto asserendo di essersi presa cura dei suoi cani, su richiesta della stessa donna scomparsa.

Chiara Mercuri scomparsa: il giallo dei cani e del furgone

L’amica di Chiara Mercuri è intervenuta ai microfoni di Chi l’ha visto fornendo un nuovo tassello nel giallo sulla scomparsa della donna di Ostia: “Mi disse che tornava a prenderli il 27 dicembre”. Chiara però da allora non si è più fatta vedere: che fine ha fatto? Le è successo qualcosa, come teme la sua famiglia, o forse ha deciso di allontanarsi per un po’?

A destare i maggiori sospetti della famiglia è non solo la scomparsa di Chiara ma quello che è accaduto prima: la sua casa sarebbe stata completamente svuotata, perché? Secondo la testimonianza di alcuni condomini, pare che ad intervenire sarebbero state tre persone, due uomini e una donna, i quali avrebbero fatto una sorta di trasloco caricando tutto su un furgone bianco. Ma chi erano i tre soggetti e cosa c’entra tale evento con la sparizione di Chiara Mercuri? Alla trasmissione di Rai3 la cugina aveva svelato tutta la sua preoccupazione dichiarando: “purtroppo potrebbe essere raggirata da altre persone, potrebbe essere stata plagiata. Noi supponiamo che possa esserci un raggiro in tutto questo”.

