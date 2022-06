Chiara Nasti, dolci auguri al fidanzato Mattia Zaccagni/ “Buon compleanno amore mio…”

Chiara Nasti e gli auguri di compleanno al fidanzato Mattia Zaccagni

Per Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio, che oggi compie 27 anni, quello di quest’anno è un compleanno davvero speciale. Tra pochi mesi, infatti, diventerà papà per la prima volta ed oggi, per lui, sono arrivati i dolcissimi auguri della compagna Chiara Nasti con cui ha deciso di mettere su famiglia. “Buon compleanno amore mio. Sarai il papi più bravo e dolce del mondo”, ha scritto la Nasti tra le storie del suo profilo Instagram. Chiara, poi, per augurare ancora buon compleanno al compagno, ha pubblicato anche la foto che vedete qui in alto in cui mostra il suo bellissimo pancino.

La coppia ha scelto di festeggiare il compleanno di Zaccagni ad Ibiza dove sta trascorrendo le vacanze. Per il calciatore è così arrivata una torta a forma di 20, il suo numero di maglia. Ad Ibiza, insieme alla compagna, Zaccagni sta ricaricando le energie prima di ricominciare ad allenarsi per la prossima stagione calcistica.

Chiara Nasti festeggia il quinto mese di gravidanza

Chiara Nasti, in quel di Ibiza, ha festeggiato non solo il compleanno del fidanzato Mattia Zaccagni, ma anche il quinto mese di gravidanza. “Benvenuto quinto mese“, ha scritto tra le storie di Instagram mostrando il suo pancino. In vacanza, Chiara ha scelto d’indossare un bikini che evidenza le sue forme. Per l’influencer e il calciatore è una dolcissima estate in attesa della nascita del loro primo figlio.

La coppia, tra quattro mese, formerà ufficialmente una famiglia con la nascita del primogenito. Ancora top secret il nome: sarà svelato nei prossimi mesi o solo dopo la nascita? Sempre molto social, la Nasti sta condividendo tanti momenti della gravidanza con i fan: sceglierà Instagram per annunciare il nome scelto per il suo bambino?

