Chiara Nasti e Mattia Zaccagni continua la luna di miele/ “Da Roma, la città eterna, a Miami, città del sole”

Chiara Nasti e Zaccagni raccontano la luna di miele: le parole della coppia

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati a giugno, con una sontuosa cerimonia celebrata a Roma. Attualmente i novelli sposi si stanno godendo la loro luna di miele e hanno aggiornato i fan dei vari spostamenti: “Da Roma, la città eterna, a Miami, la città del sole, la nostra avventura continua” afferma l’influencer napoletana come riporta Pipol Gossip.

Matrimonio Chiara Nasti e Mattia Zaccagni/ Le foto più belle e 3 abiti diversi per la sposa

E ancora: “Il 20 giugno, ci siamo promessi amore eterno nella splendida basilica di Santa Maria in Ara Coeli. Ora, ci stiamo godendo il nostro viaggio di nozze in questa splendida destinazione.” Chiara Nasti continua descrivendo il viaggio da sogno che si sta godendo con il marito, spazzando via le voci su una presunta crisi: “Siamo qui senza il nostro piccolo Thiago, ma il suo sorriso e le sue risate riecheggiano nei nostri cuori ad ogni istante. Ci stiamo godendo questi momenti di relax e divertimento, tra cene romantiche, immersioni nel mare cristallino e gite su scooter d’acqua.”

Mattia Zaccagni smentisce la crisi con Chiara Nasti/ La foto che chiarisce tutto

Chiara Nasti: “Bomboniere firmate e…”, web furioso

Chiara Nasti, come riporta Pipol Gossip, ha raccontato la luna di miele da sogno che sta vivendo con Mattia Zaccagni. Tra i vari dettagli, però, l’influencer napoletana ha citato delle “bomboniere firmate” facendo riferimento al matrimonio. Questo commento non è piaciuto al web, che ha criticato l’influencer.

“Ehi, followers, vi sentite come se foste qui con noi? Stiamo condividendo con voi ogni momento di questa esperienza incredibile, proprio come abbiamo fatto con il nostro matrimonio. Dalla cerimonia alla festa a Villa Miani, dai tre abiti che ho indossato alle nostre bomboniere firmate tutto è stato documentato per voi. Manchi a noi, Thiago. Ma ci rivedremo presto, piccolo nostro. Fino ad allora, ci godiamo questi giorni spensierati, portandoti sempre nel nostro cuore” ha scritto Chiara Nasti.

Chiara Nasti: "La mia pancia bellissima..."/ Il nuovo post divide: esplode la polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA