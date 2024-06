Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: “Scelto il nome della bimba in arrivo”/ “Se avremo un terzo figlio? Lui…”

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: ecco qual è il nome scelto per la figlia in arrivo

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni saranno presto genitori per la seconda volta. La storia d’amore tra la celebre influencer campana e il calciatore della Lazio procede a gonfie vele e, dopo il piccolo Thiago, la coppia aspetta il secondo figlio: una bambina della quale hanno appena scelto anche il nome. A confermarlo è stata proprio Chiara, rispondendo ad alcune domande poste dai follower su Instagram.

In molti le hanno chiesto del nome scelto per la figlia, al che la Nasti ha ammesso di averne discusso a lungo con suo marito ma di aver poi ‘vinto’ lei con la sua particolare scelta: “Sole, scelta mia, Emily scelta di Mattia, Isabel scelta di Mattia. Ho vinto io con Dea“. Dea Zaccagni, questo il nome della bambina che, come raccontato ancora da Chiara, è arrivata dopo vari tentativi: “Thiago buona la prima, la seconda gravidanza dopo cinque mesi“, ha spiegato l’influencer.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni vogliono un terzo figlio? La risposta dell'influencer

Tra gli argomenti affrontati da Chiara Nasti nell’ultimo box di domande aperto su Instagram c’è anche quello di un possibile terzo figlio per la coppia. Domanda alla quale l’influencer ha così risposto: “Ma per mio marito forse sì… per me anche no, sono apposto con il maschietto e la femminuccia. Anche perché Thiago è tremendissimo… super attivo ed è tutto per me (mammone), non mi molla un secondo quindi è davvero impegnativo, inizialmente era buonissimo però… poi non so cosa è andato storto, ma in fondo è mio figlio, tranquillo non poteva essere, io da piccola ero Attila.” ha concluso.











