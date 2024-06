Chiara Nasti, moglie di Mattia Zaccagni: la dedica di compleanno e il parto imminente/ “Sei il mio cuore…”

Una mattina più che dolce per Mattia Zaccagni; oggi 16 giugno festeggia il suo compleanno e il regalo più bello è arrivato forse ieri sera con la vittoria all’esordio degli Europei 2024 contro l’Albania. Il calciatore della nazionale italiana compie 29 anni e non potevano mancare ovviamente anche gli auguri di sua moglie Chiara Nasti che, essendo incinta e prossima al parto, non ha potuto raggiungere il consorte nella ‘spedizione’ in Germania.

“Buon compleanno a te amore mio che sei la persona più bella e pulita che io conosca e un marito e un papà perfetto, non avrei potuto desiderare di più. Mi manchi da morire, sei tutto il mio cuore”. Questa la tenera e romantica dedica di Chiara Nasti per il 29o compleanno di suo marito Mattia Zaccagni. Il ‘Mi manchi da morire’ mette in evidenza la nostalgia reciproca in un momento così importante. L’influencer è infatti incinta e prossima al parto; nel frattempo, il calciatore è impegnato per i prossimi giorni con il sogno degli Europei 2024.

Ma quando partorisce Chiara Nasti, moglie di Mattia Zaccagni? Come anticipato, manca davvero poco. Stando a quanto riporta Leggo, la giovane dovrebbe dare alla luce la sua seconda figlia Dea nel mese di luglio e dunque il calciatore dovrebbe fare in tempo a concludere l’esperienza agli Europei 2024 per tornare in Italia e godersi il lieto evento al fianco di sua moglie. Dopo il matrimonio dello scorso anno, Mattia Zaccagni e sua moglie Chiara Nasti stanno dunque per aggiungere un altro tassello fondamentale per la costruzione della loro splendida famiglia: dopo il piccolo Thiago, non vedono l’ora di stringere tra le braccia la seconda figlia, Dea.











