Chiara Nasti, i preparativi per il matrimonio con Mattia Zaccagni/ Abito da sposa…

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: fervono i preparativi per il matrimonio

Per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni è un periodo davvero magico. La giovane coppia è sempre più unita e innamorata ed è pronta a celebrare l’amore con il matrimonio. Dopo aver allargato la famiglia con la nascita del piccolo Thiago di cui sono follemente innamorati, la Nasti e Mattia Zaccagni hanno deciso di sposarsi. Il matrimonio sarà celebrato a Roma in un luogo magico come ha svelato il settimanale Chi.

“Il bomber della Lazio e della nazionale, Mattia Zaccagni, sposerà la compagna Chiara Nasti il prossimo 20 giugno a Villa Miani, splendida dimora storica con vista panoramica sulla Capitale”, si legge su Chi. Al fatidico sì mancano, ormai, pochi mesi e, con l’inizio del 2023, la coppia sta cominciando ad organizzare quello che sarà un giorno magico.

Chiara Nasti mostra i primi dettagli dell’abito da sposa

Dopo aver condiviso su Instagram i dettagli della gravidanza e le prima settimane da mamma, Chiara Nasti ha deciso di raccontare ai propri followers come procedono i preparativi per il matrimonio. Tra le storie del suo profilo Instagram ha così pubblicato una foto mostrando un dettaglio dell’abito che potrebbe aver scelto per il suo giorno più bello.

Dalla foto che vedete qui in basso pare che la scelta sia ricaduta su un abito bianco. La Nasti, tuttavia, mantiene segreti i dettagli del suo matrimonio. Il calciatore e l’influencer stanno facendo le cose in grande. Al matrimonio, sicuramente, non mancheranno i volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo.

