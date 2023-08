Chiara Nasti nel mirino del web, c’entra il figlio Thiago/ Lei sbotta

Chiara Nasti al centro di una nuova polemica

Chiara Nasti torna al centro dell’attenzione mediatica, per il peso delle critiche che, online, riceve relativamente al ruolo di madre, complice l’influenza da lei esercitata nello status di web influencer. La bionda influencer campana, nell’ultimo periodo di attività social, catalizza l’attenzione mediatica su di sé per aver messo su famiglia con il calciatore Mattia Zaccagni. I due sono convolati a nozze nella Capitale, per poi celebrare il grande passo con una condivisione social della loro Luna di miele vissuta negli Stati Uniti d’America, all’insegna del relax e degli sfarzi. Il che farebbe discutere non poco gli internauti.

Web diviso sul conto di Chiara Nasti: la replica piccata alle critiche

Se da una parte si registrano interazioni di supporto, dall’altra invece per Chiara Nasti si contano le critiche di chi taccia la webstar di opulenza, di rendere pubblici dettagli di vita privata violando la privacy della famiglia, anche del figlio avuto dal marito, Thiago. Ma non solo. C’é chi, inoltre, tra gli haters taccerebbe la web influencer di condividere con il web gli affaire familiari al mero fine di ottenere visibilità, per un tornaconto economico personale. E chi, poi, accusa la Nasti di essere in generale un cattivo esempio nel ruolo di madre, in particolare per la tendenza a rendere di dominio pubblico aspetti della sua maternità così come la stessa immagine del bambino.

E non a caso, nelle ultime ore di fine agosto 2023, Chiara Nasti accende una nuova polemica web, l’ennesima, relativamente alla notizia da lei stessa diffusa via social. La Nasti condivide le immagini del gioco di Thiago alle prese con il girello e i detrattori avrebbero a quanto pare da ridire sulla scelta della influencer.

Tanto, che ora é virale nel web la replica della diretta interessata, che sbotta alle ennesime critiche ricevute sulla sua maternità: “Questi consigli che ogni volta volete dare ‘no, il girello no’ e quello ‘no’, e questo c**** ‘no’. Crescete i vostri figli a modo e piacimento vostro. Che qui a noi non ci frega niente -fa sapere Chiara Nasti-, perché ricordatevelo sempre ogni mamma fa come vuole (e poi sono consigli non richiesti). Le stesse che quando i loro figli cresceranno non gli permetteranno niente e dovranno nascondere tutto. E da povere illuse diranno che sono i più belli, intelligenti e bravi”

