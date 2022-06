Chiara Nasti: “Polemiche per Zaniolo e il gamberetto? Senza senso”/ “Cattiverie…”

Chiara Nasti replica alle polemiche su Nicolò Zaniolo e il gamberetto

La querelle che ha visto protagonisti Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo sembra arrivata al suo capitolo finale con l’ultimo intervento social della influencer da due milioni di follower. Nelle scorse settimane Chiara si è ritrovata nel mirino delle critiche per il Gender reveal fatto allo stadio Olimpico insieme al compagno Mattia Zaccagni; successivamente si è tornati a parlare di lei per il becero coro in cui si diceva che il figlio di Zaccagni era in realtà di Zaniolo. Da qui la replica dell’influencer, che ha affibbiato al suo ex l’epiteto di “gamberetto” con riferimento alle parti intime.

Parole quelle della Nasti che, ancora una volta, hanno smosso il web e un bel po’ di critiche ai suoi danni. A distanza di qualche giorno, di fronte alla domanda diretta di un fan che le ha chiesto cosa ne pensasse di queste critiche, lei ha deciso di replicare, ammettendo di averle trovare “Senza senso”.

Chiara Nasti: “Polemiche senza senso, la priorità è la mia famiglia”

“Penso sia davvero senza senso. – ha esordito Chiara Nasti su Instagram in merito alle polemiche nate per l’appellativo di ‘gamberetto’ dato all’ex Zaniolo – Le mie risposte sono istintive e pare facciano sempre più scalpore delle cattiverie che mi vengono fatte e dette quando appunto sono ‘risposte’ perché da me non parte mai niente.” ha chiarito.

Così ha concluso: “Vivo la mia vita e pare che alcune persone ne siano ossessionate ma va bene così. La mia priorità più grande è la mia famiglia, il resto è nulla”. Ricordiamo che Chiara è oggi incinta di cinque mesi di Mattia Zaccagni e aspetta un maschietto.

