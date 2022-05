Chiara Nasti replica al coro Roma/ “Zaniolo? Con quel gamberetto…” Poi cancella tutto

Chiara Nasti ha replicato via social allo sfottò dei tifosi della Roma, che hanno preso di mira la stessa influencer e il suo compagno, il laziale Mattia Zaccagni, dopo un baby shower incredibile allo stadio Olimpico “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”. L’ex compagna di Zaniolo, talento di casa Roma, protagonista assoluto nella vittoria della Conference League, ha risposto a muso duro: “Cosa ne penso del coro di Zaniolo? Che con quel gamberetto non si sa come abbia già avuto un bambino. Siete tutti sfigati e fate anche schifo”. Parole forti quella della giovane imprenditrice social, che poi, forse accortasi di aver esagerato, ha eliminato il messaggio riguardante le “dimensioni” del calciatore giallorosso, disattivando inoltre anche tutti i commenti sotto all’ultima foto postata su Instagram dalla stessa.

Peccato però che, come avviene spesso e volentieri sui social, sono stati molti coloro che si sono accorti della risposta stizzita, e abbiano fatto lo screenshot per poi pubblicarla in rete, facendola diventare virale. “Io non l’ho insultata, che sia dia una calmata lei”, ha replicato l’utente che ha di fatto scatenato l’ira di Chiara Nasti, ricordiamo, influencer da 2 milioni di follower su Instagram. Il coro dei supporter romanisti è stato cantato in occasione delle celebrazioni della Conference League, con tanto di video in cui si nota lo stesso Zaniolo che balla divertito, materiale che tra l’altro, scrive Repubblica, è finito nelle mani della Procura federale che ha aperto un fascicolo sui festeggiamenti della squadra.

CHIARA NASTI VS ZANIOLO, ESPLODE LA BUFERA SUI SOCIAL

In particolare, gli ispettori stanno indagando proprio sulla responsabilità del giovane attaccante romanista che ha aizzato la folla dopo aver preso in mano il microfono e intonato il coro: “Lazio, Lazio vaffanc…”. Zaniolo rischia ora un deferimento per violazione dell’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva, ovvero il principio di lealtà e correttezza.

Tornando a Chiara Nasti e Zaniolo, i due sono stati insieme alcuni mesi prima che l’influencer cadesse fra le braccia di Zaccagni; lo stesso calciatore romanista ha avuto a sua volta una storia con Sara Scaperrotta, da cui ha avuto un figlio e a cui ha fatto riferimento proprio Chiara Nasti. Al momento il giocatore giallorosso non ha replicato.

