Chiara Orlando, sorpresa del fidanzato Christian a Io Canto Family/ Papà Michele: “Io geloso? Lo sono se…”

Sorpresa per la concorrente Chiara Orlando a Io Canto Family 2024: arriva il fidanzato Christian!

Non solo sfide e canzoni sul palco di Io Canto Family 2024. Tante sono le sorprese e i momenti toccanti che si alternano alle manche cantante, come quella che ha visto protagonista la giovane Chiara Orlando, in gara con suo papà Michele. Sul palco è arrivato, subito dopo la loro nuova esibizione, un mazzo di rose rosse che, dopo un iniziale gag, Michelle Hunziker ha svelato essere proprio per Chiara.

Classifica Io Canto Family 2024, eliminati terza puntata 3 giugno/ Mietta ancora prima, Tatangelo rischia

Stupita, la ragazza ha preso le rose e ha letto il bigliettino, emozionandosi. Il contenuto è stato poi letto pubblicamente dalla concorrente, svelando il mittente: il fidanzato Christian. Eccolo allora arrivare, accompagnato da Claudio Amendola che lo ha scherzosamente nascosto a papà Michele.

La reazione di papà Michele all’arrivo del fidanzato della figlia

L’uomo, a dispetto di ciò che il pubblico credeva, ha accolto il fidanzato di sua figlia con un grande abbraccio, palesando sin da subito il bel rapporto esistente tra loro. Michelle ha allora chiesto al ragazzo cosa pensasse del suocero, Christian ha detto: “Lui è fantastico, ha un cuore d’oro è un gigante buono.” La conduttrice ha dunque chiesto a papà Michele se fosse geloso della figlia e del fidanzato, al che ha risposto: “Io geloso? Sono geloso se c’è qualcuno che fa del male a ciò che amo di più. Se lui ama mia figlia gli voglio bene anch’io.”

IO CANTO FAMILY 2024, 3a PUNTATA/ Diretta, concorrenti: Mietta verso la vittoria con Alessandro e Marika

© RIPRODUZIONE RISERVATA