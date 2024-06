Io canto family 2024, 3a puntata/ Diretta e concorrenti: il ritorno di Albano in giuria

Io canto family, anticipazioni e diretta terza puntata 3 giugno 2024

Lunedì 3 giugno 2024, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con “Io canto family 2024”, la versione di Io canto dedicata alle famiglie che, sul palco del talent show, sfoggiano non solo il proprio talento, ma anche le emozioni che vivono insieme ai giudici e ai propri coach che hanno deciso di puntare su di loro. Dopo l’eliminazione di Irene Bucci e suo padre Maurizio della squadra di Cristina Scuccia al termine della prima puntata e quella di Aurora Cavese e sua madre Daniela della squadra di Benedetta Caretta nel corso della seconda puntata, questa sera, ci sarà un’altra eliminazione ad un passo dalla semifinale del 10 giugno.

Elisabetta Franchi tradita dal compagno Alan Scarpellini, si sono lasciati/ "Si è innamorata di un'altra"

Nel corso della terza puntata in onda questa sera, ci saranno nuove esibizioni e nuove emozioni con la giuria composta da Al Bano, al suo ritorno dopo essere stato sostituito nella seconda puntata dalla figlia Jasmine Carrisi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi pronta a giudicare tutte le performance.

Le squadra di Io canto family 2024

Al termine della seconda puntata di Io canto family 2024, a lasciare la gara sono state Aurora Cavese e sua madre Daniela. A guidare la classifica provvisoria, invece, è guidata dalla squadra di Cristina Scuccia, seguita da quella di Iva Zanicchi. Terzo posto per la squadra di Fausto Leali e quarto per quella di Anna Tatangelo mentre la squadra di Mietta e quella di Benedetta Caretta chiudono la classifica. Attualmente, le squadre di Io canto family sono così composte:

Perchè La Volta Buona non va in onda oggi su Rai Uno?/ Quando torna il programma di Caterina Balivo

Alessandro Bruco e suo nonno Antonio e Giulia Ghirlanda e sua madre Alessandra formano la squadra di Iva Zanicchi; Diletta Genovese e suo padre Marco Genovese fanno parte della squadra di Benedetta Caretta mentre Grace Cuomo e sua madre Joanna e Sara Gugliotta e suo padre Davide sono i talenti di Anna Tatangelo. Nella squadra di Mietta troviamo Carlotta D’Amico e sua madre Erika e Marika Graziano e suo padre Alessandro; Chiara Orlando e suo padre Michele e Daniel Musa e suo padre Cristian nella squadra di Fausto Leali e, invece, nel team di Cristina Scuccia abbiamo Sofia Pighi e suo padre Cristian.

Fedez insieme Megghi Galo, ex Uomini e Donne: reazione Chiara Ferragni/ Addio con 'fidanzata' Garance Authié?

Come vedere in diretta streaming Io canto family 2024

La terza puntata di Io canto family in cui ci saranno nuove esibizioni e un’altra coppia dovrà abbandonare la gara rinunciando alla semifinale può essere vista in diretta televisiva, su canale 5, a partire dalle 21.30. Con Mediaset Infinity, inoltre, non solo è possibile recuperare le puntate già trasmesse in tv, ma si può seguire anche la diretta streaming del terzo appuntamento con il talent show condotto da Michelle Hunziker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA