Chiara Pellacani è una delle migliori tuffatrici italiane, e ha da poco concluso la prova dal trampolino tre metri. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 è arrivata carica di aspettative, dopo un meraviglioso oro preso a Cracovia durante i giochi europei del 2023. Ancora una volta ha dimostrato la sua bravura anche in terra francese aprendo con un eccellente doppio e mezzo indietro per poi stupire tutti con un doppio e mezzo avanti con avvitamento. Si è piazzata così come terza con 324.75 punti, dietro solo a Chen Yiwen, tuffatrice cinese e da Maddison Keeney, australiana (segui la diretta tuffi 2024). Fuori dalle Olimpiadi, Chiara Pellacani ha una storia di vita decisamente interessante: ha iniziato coi tuffi quando aveva solo otto anni, influenzata da un suo compagno di classe di nome Daniele, che l’ha portata per la prima volta a provare un trampolino.

Inutile dire che da quel momento è nata una passione incommensurabile, tanto che a 14 anni ha esordito agli Europei di Kiev nella nazionale senior. Con sé porta sempre un amuleto, un ciondolo che raffigura un tuffatore regalato da mamma, la quale l’ha sempre sostenuta nella sua carriera poliedrica. Infatti, a soli 15 anni ha vinto la medaglia d’oro insieme a Elena Bertocchi, nella specialità del sincro in coppia. Nel 2022 a Roma ha decisamente dominato l’edizione diventando campionessa individiale. Con il pass dell’oro vinto a Cracovia durante i Giochi Europei 2023, Chiara Pellacani è quindi approdata a Parigi 2024, dando il meglio di sé stessa per vivere il sogno olimpico.

Chiara Pellacani, con Matteo Santoro è amicizia o amore? Risponde lui

Chi è il fidanzato di Chiara Pellacani? Sappiamo con certezza che la tuffatrice aveva una relazione con Vladimir Barbu, che nel 2018 si era posizionato nono alla finale dei tuffi di Edimburgo. Da quella data, però, non si hanno più notizie dei due insieme, ma è spuntata un’altra persona nella sua vita: il tuffatore Matteo Santoro. Con lui, Chiara Pellacani sembra aver instaurato un’amicizia molto profonda, tanto che spesso vengono confusi come fidanzati. Eppure, entrambi hanno spiegato più volte di essere solo grandi amici, anzi, di avere un rapporto quasi fraterno.

Entrambi si supportano costantemente, e ai Mondiali del 2023 hanno vinto la medaglia di bronzo, mentre si sono guadagnati due medaglie d’argento a Doha nel febbraio di quest’anno. Una coppia che funziona molto bene anche fuori dall’ambito sportivo. “Ci conosciamo da quando avevamo 4 anni, per me è come una sorella” aveva dichiarato Matteo Santoro su Chiara Pellicani, che insieme a lei ha vinto numerosissime vittorie in giro per il mondo.