DIRETTA FINALE TUFFI SINCRO 3 METRI DONNE CON BERTOCCHI-PELLACANI (OLIMPIADI PARIGI 2024)

Il fascino di una delle prime finali in assoluto delle Olimpiadi Parigi 2024 e l’Italia subito a caccia di un sogno con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, l’appuntamento è quindi fissato alle ore 11.00 di stamattina con la diretta finale tuffi sincro 3 metri donne, che dovrà assegnare le medaglie e il titolo olimpico della prima competizione in programma appunto nei tuffi. Come quasi sempre in questo sport, i favori del pronostico sono tutti per la Cina con Chen Yiwen e Chang Yani, ma la coppia azzurra è accreditata di buone speranze nella lotta per il podio.

La formula è molto semplice per la diretta finale tuffi sincro 3 metri donne: sono state ammesse solamente otto Nazionali, che daranno quindi vita stamattina a questa finale secca, senza precedenti qualificazioni. Ogni tuffo viene valutato da una giuria con un punteggio che valuta sia l’esecuzione delle singole tuffatrici sia il sincronismo tra le due compagne e la somma dei punteggio determinerà la classifica finale. Elena Bertocchi e Chiara Pellacani sono tra le migliori specialiste a livello internazionale e allora è un motivo in più per seguire e tifare Italia stamattina nella diretta finale tuffi sincro 3 metri donne.

FINALE TUFFI SINCRO 3 METRI DONNE DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv della finale tuffi sincro 3 metri donne dovrebbe essere certamente garantita da Rai Due, essendo l’evento clou della prima parte di giornata alle Olimpiadi Parigi 2024, eventualmente ci sarà spazio anche su Rai Sport e certamente in diretta streaming video tramite sito o app di Rai Play. In alternativa, per gli abbonati ci saranno anche i canali di Eurosport e la piattaforma di Discovery Plus, dove si può seguire letteralmente ogni evento dei Giochi Olimpici. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA FINALE TUFFI SINCRO 3 METRI DONNE: COSA ASPETTARCI DA BERTOCCHI-PELLACANI?

Abbiamo già accennato alcuni temi relativi alla diretta finale tuffi sincro 3 metri donne, a cominciare dal ruolo di favorita d’obbligo per la Cina, che d’altronde può schierare in coppia le due tuffatrici che sono anche le principali favorite per il successo nella gara individuale, nella quale dunque Chen Yiwen e Chang Yani saranno grandi rivali. A noi però stanno a cuore soprattutto le possibilità di Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, che proveranno ad imitare Tania Cagnotto e Francesca Dallapé, che furono argento in coppia a Rio de Janeiro 2016.

L’acuto più significativo della coppia azzurra risale ai Mondiali di Fukuoka 2023, quando Bertocchi e Pellacani furono terze e quindi medaglia di bronzo dietro a Cina e Gran Bretagna, ma davanti agli Stati Uniti, tutte nazioni che saranno rivali anche oggi. Avremo poi le coppie di Australia, Francia, Germania e Ucraiona per completare il quadro delle partecipanti alla diretta finale tuffi sincro 3 metri donne. Le emozioni saranno assicurate fin da subito…