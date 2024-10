Chiara Petrolini, il vescovo di Parma: “I due bambini giocano in paradiso”

Non c’è rabbia né tono inquisitorio nelle parole di Enrico Solmi, il vescovo di Parma, intervistato da “Pomeriggio Cinque” per dire la sua sul caso di Chiara Petrolini, la giovane di ventidue anni che ha partorito due volte senza che nessuno lo sapesse e ha seppellito entrambi i neonati nel giardino di casa. “Questi due bambini sono accolti in paradiso dal Signore, giocano con la madre del Signore. Loro faranno il tifo perché la loro mamma possa diventare cosciente di quanto ha fatto e di crescere” dice con tono calmo e pacato il vescovo di Parma, che vorrebbe celebrare i funerali dei due bambini nel Duomo del capoluogo.

Il vescovo di Parma: “Chiara, se cambi potrai offrire il tuo contributo di donna e di mamma”

“Quei neonati sono persone, sono nate, hanno diritto di essere amati e accolti e una di queste accoglienze è quella del nostro Duomo, della nostra cattedrale” sottolinea ancora Enrico Solmi a “Pomeriggio Cinque”. Proprio lì, il Monsignore vorrebbe celebrare i funerali dei due bambini, nati e sepolti in giardino dalla mamma, Chiara, senza che nessuno sapesse, neppure il padre dei due piccoli. Secondo quanto emerso dagli esami autoptici, il primo neonato, nato un anno prima rispetto al secondo, sarebbe nato morto, mentre il secondogenito sarebbe nato vivo e morto a causa della recisione errata del cordone ombelicale.

Per il vescovo di Parma, poi, anche un messaggio diretto proprio alla giovane, alla quale ha parlato idealmente davanti alle telecamere: “Vorrei dirti di guardarti dentro, non aver paura: se tu lavorerai dentro di te e sarai capace di cambiamento, potrai offrire il tuo contributo di donna e mi auguro anche di mamma, non avere paura. Hai una curva in paradiso a fare il tifo per te e lo fa anche il Vescovo“.