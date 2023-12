Chiara Porchianello: “Il vincitore di Amici 23? Sarà Mew”/ “Giulia Stabile? Amiche da anni ma nella scuola…”

Chiara Porchianello dopo Amici 23: “Ecco cosa mi manca di più della scuola”

Chiara Porchianello ha lasciato definitivamente la scuola di Amici 23 a causa di una sfida che l’ha vista contrapposta all’attuale allieva Lucia. Intervistata per SuperguidaTv, l’ex allieva ha raccontato cosa le manca di più dei giorni nella scuola di Canale 5 e quali sono i suoi sogni per il futuro.

“Studiare con i professionisti per me è stata la cosa più bella e che ora che sono a casa mia è quella che mi manca di più. – ha spiegato Chiara – I momenti passati in sala, più di quelli in casetta – anche se voglio un gran bene a tutti i ragazzi – sono quelli che mi mancano davvero tanto.” E proprio in merito alle conoscenze fatte ad Amici, Chiara ha rivelato: “Ho stretto i rapporti con Gaia. Io la conoscevo già, non era una amicizia molto stretta, ma la conoscevo di vista e ogni tanto ci vedevamo, solo che una volta catapultate in casetta, siamo riuscite a conoscerci meglio.”

Chiara Porchianello fa il suo pronostico sul vincitore di Amici 23, poi svela il suo sogno per il futuro

Chiara Porchianello ha però stretto amicizia anche con Kumo, altro ballerino del team di Emanuel Lo: “Per me è stato un po’ una scoperta. Lo conoscevo poco e non pensavo che fosse così. È una persona super affettuosa.” ha spiegato la ballerina, facendo poi anche il nome di un cantante di Lorella Cuccarini: “Poi Mida che mi aveva dato completamente un’altra impressione quando l’ho conosciuto prima di entrare ad Amici. Una volta entrati si è sciolto e l’ho visto come una persona super sensibile.”

Chiara ha poi fatto la sua previsione sul vincitore di Amici 23: “Pensando a tutto il programma mi viene da pensare a qualcuno dei cantanti e punterei su Mew. Se penso al ballo e devo assecondare il mio gusto personale direi Sofia.” Infine, con uno sguardo al futuro, la giovane ballerina ha raccontato un suo grande sogno: “Parlando dell’Italia mi piacerebbe molto ballare per Madame e per Blanco. Sognando qualcosa di più irrealizzabile mi piacerebbe danzare per Billie Eilish che è una artista che mi fa impazzire.”











