Chiara Rabbi asfalta Mirko Brunetti: “Ama solo se stesso!”/ “Perla e Greta? Vittime della situazione”

Chiara Rabbi, ex di Uomini e Donne, dice la sua sul triangolo Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti

Il triangolo che vede protagonisti Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti continua a far discutere. A dire la loro su quanto visto prima a Temptation Island e poi al Grande Fratello 2023 sono stati anche alcuni ex volti di Uomini e Donne, come Chiara Rabbi. L’ex fidanzata di Davide Donadei si era già espressa su Mirko qualche tempo fa, definendolo “un bravo ragazzo” ma “confuso”. In quell’occasione l’ex corteggiatrice si era poi detta certa che nella Casa del GF ci sarebbe stato un riavvicinamento con Perla: “Si ritroveranno, ne sono sicura. Potrebbero riamarsi come potrebbero fingere solo per soldi“, le sue parole.

A distanza di circa un mese da tali supposizioni, Chiara, incalzata da un follower su Instagram, è tornata a parlare del triangolo, ribadendo di essere stata sin dall’inizio una fan della coppia Mirko-Greta ma utilizzando stavolta parole dure nei confronti di Brunetti.

Chiara Rabbi critica Mirko Brunetti: “Ama solo se stesso ad oggi”

“Dentro al GF inizialmente Mirko sembrava molto preso da Perla quindi mi son detta ‘non è che questi due in fondo in fondo si amano?’. No, invece ho capito che qua veramente abbiamo Mirko che se inizialmente poteva provare qualche sentimento ad oggi ama solo se stesso.” ha spiegato Chiara Rabbi, come riporta IsaeChia. Poi ha proseguito: “Credo che Mirko stia percorrendo la strada sbagliata, non so se suggerito da qualcuno… Sta amando se stesso in modo sbagliato, sta vedendo la strada del successo che gli farà del male.”

Chiara si è poi espressa anche su Greta e Perla, dichiarando: “Le ragazze, chi più chi meno, le vedo come pseudo vittime, prese da questa situazione. Quindi auguro ad entrambe di sbloccarsi e andare avanti nel migliore dei modi. Mirko invece dovrebbe un attimo tornare sul pianeta terra.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA